الأزهر يدين الغارات الصهيونية على غزة.. ويندد باقتحام «باب الرحمة»

أدان مرصد الأزهر بأشد العبارات الغارات التي شنَّها الكيان الصهيوني، الجمعة، على مناطق متفرقة من قطاع غزة المحاصر، ما تسبب في إلحاق أضرار بمسجد «الودود» وبعض المنشآت الطبية ومنازل المواطنين.

وأكد المرصد أن جرائم الكيان الصهيوني المتواصلة في حق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل ومقدساته ومقدراته إرهاب غاشم يمضي دون مساءلة أو عقاب من قِبَل المجتمع الدولي الذي يقف معصوب العينين أمام عنف هذا الكيان الغاصب.

من جهة أخرى، ندّد مرصد الأزهر باقتحام الكيان الصهيوني، صباح اليوم، مصلى «باب الرحمة» في حلقة جديدة من سلسلة الاقتحامات الصهيونية المتكررة التي تستهدف السيطرة على المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك.

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته تجاه تلك الممارسات الصهيونية المتطرفة، واتخاذ مواقف حازمة من شأنها أن تحافظ على أرواح الفلسطينيين، وتقف دون المساس بالمقدسات الإسلامية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.