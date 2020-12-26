ضبط ٢٠٠ طن سمسم فاسد في البحيرة

شن مكتب مراقبة الأغذية بغرب دمنهور حملة تفتيشية على المحلات التجارية سواء محلات الجملة أو القطاعي، ومصانع المواد الغذائية وذلك من خلال إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وذلك انطلاقا من الدور الرقابي لمديرية الشئون الصحية بالبحيرة حفاظًا على سلامة الأغذية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.وأسفرت الحملة عن ضبط 200 طن سمسم غير صالح للاستهلاك الآدمي، لاحتوائه على مخلفات قوارض بأحد شركات الاستيراد والتصدير للخارج بدمنهور، وتم التحفظ على الكمية وسحب عينة ووردت النتيجة تفيد بعدم صلاحيتها وتم تحرير محضر بذلك، وجار العرض على النيابة العامة.