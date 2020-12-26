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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس عصابة المقاول للترويج للأعمال المنافية للآداب

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:36 م
حبس عصابة
حبس عصابة
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس مقاول وساقطتين 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بممارسة الدعارة والترويج لها.

كشفت التحقيقات وجود عصابة يديرها أحد الأشخاص يقوم بالترويج على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"؛ لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

أضافت أنه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط 3 أشخاص صاحب شركة مقاولات له معلومات جنائية، وسيدتين بدائرة قسم ثان مدينة نصر بالقاهرة، حال قيام الأول بتسهيل واستغلال السيدتين فى نشاطه الآثم، وضبط بحوزته مسدس صوت وعدد من طلقات الصوت وهاتفي محمول يحوى أحدهما على العديد من الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطه الآثم.

أقر المتهم الأول وإحدى السيدتين بقيامهما بالترويح للفتيات؛ لممارسة الأعمال المنافية للآداب ومن بين ضحاياهما المتهمة الثالثة بهدف تحقيق أرباح مالية، وبمواجهة الثالثة أقرت بقيام المتهم الأول والثانية باستغلالها فى الأعمال المنافية للآداب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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