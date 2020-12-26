رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

كيف استفادت الشركات التجارية من جائحة كورونا؟

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:12 م
جريدة الدستور
هاني سميح
طباعة
لم يستفد من جائحة كورونا سوى قطاع واحد فقط، وهي المؤسسات التجارية بشكل عام، التي تحولت بشكل كامل إلى نظام العمل عن بعد باستخدام التطبيقات الإلكترونية، ولم تتأثر من الجائحة كما اعتقد البعض، فقد ارتفع حجم المبيعات الشهرية لإحدى السلاسل التجارية من 5 ملايين إلى 50 مليون جنيه، حسب الأرقام التي أعلن عنها جهاز تنمية التجارة الداخلية.

أما عن التجارة الإلكترونية بشكل عام، فقد بلغ حجمها 40 مليار جنيه، وفقًا للإحصائيات الرسمية التي اتضحت من خلال بيانات عمليات الكروت والمحافظ البنكية والبطاقات المصرفية، والتي قد تصل إلى 400 مليار جنيه كحجم التجارة الداخلية، بجانب أن مصر احتلت المرتبة الثانية من حيث التجارة الإلكترونية على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

تواصلت "الدستور" مع أحد مديري الشركات التجارية، التي حققت نجاحًا هائلًا في مجال التجارة اللإلكترونية، بعد أن طبقت جميع آليات العمل عن بعد بطريقة احترافية، لتتوسع في مبيعتها داخل العديد من دول الشرق الأوسط.

قال المدير التجاري، أشرف السبع، إن شركته حققت إيرادات هذا العام لم تحققها في السنوات الماضية، بعد أن اشتدت الجائحة وقرر مؤسسو الشركة تخفيض عدد العمالة، ليقتصر الأمر على عمال المخازن فقط، مشيرًا إلى أن جميع العاملين أتموا عملهم من خلال المواقع الإلكترونية، بل ركزوا جهودهم في الانتشار خارج مصر، وبالفعل نجحوا في تحقيق مبيعات عدة داخل دول الشرق الأوسط.

أوضح "السبع" أن المؤسسة التي يديرها تعتمد على بيع الأجهزة الإلكترونية، والمنتجات التي تم تصنيعها محليًا، ما خلق الرغبة لدى بعض الدول العربية في الشراء منهم مؤخرًا بعد أن نجحوا في عملية التسويق بشكل أفضل مما قبل، فقد أوضحت الحسابات الرسمية للشركة أن الإيرادات ارتفعت ثلاثة أضعاف في عام 2020 فقط.

اختتم "السبع" حديثه مع "الدستور"، موضحًا أن مخازن الشركة هي الجهة الوحيدة التي لا يمكن الاستغناء عن عامليها، بسبب ضرورة حضورهم لمواعيد العمل بالتناوب نظرًا لأزمة فيروس كورونا، حتى يتابعوا مستجدات العمل وعملية تنظيم المنتجات وتغليفها قبل خروجها للبيع، بالإضافة إلى شركات الشحن التي تساعد على التوصيل.

ومن جانبه، أوضح المهندس مهدي العلبي، الخبير بمجال التجارة الإلكترونية، إن مصر من الدول الناشئة في التجارة الإلكترونية منذ 10 أعوام، لكن الطفرة ظهرت في الـ4 سنوات الأخيرة، بسبب نجاح عملية التسويق الإلكتروني، واستخدام الأدوات المستحدثة في ترويج المنتجات، ما جعل الأمر ليس مقتصرًا فقط على مصر بل استطاعت الشركات غزو الأسواق الأفريقية.

واستكمل "العلبي" أن القيمة الشرائية للتجارة الإلكترونية حجمها قليل بالنسبة لعدد السكان، مشيرًا إلى جائحة كورونا التي تسببت في زيادة عمليات النمو بتلك التجارة بالتركيز على بعض السلع وبحسب احتياجات المستهلكين، مؤكدًا أن أكثر السلع رواجًا هي الإلكترونيات والأجهزة ومستحضرات التجميل والملابس، وبعد ظهور الكورونا أصبح الأكثر رواجا هي مواد البقالة، مشيرا إلى أن نمو وسائل الدفع الإلكتروني ارتفع بنسبة 25%، والبنك المركزي لا يعطي صلاحية لأي بوابات دفع إلكترونية إلا بعد وجود إجراءات من شأنها الحفاظ على أموال المودعين لديهم.

موضوعات متعلقة

ضبط مالك ومدير مستشفى بالعبور عقب مصرع وإصابة 16 مصاب بكورونا نتيجة حريق

القضاء يحظر العمل السياسي في الجامعات والمعاهد والوظيفة العامة

بـ 5 ملايين دولار.. مصطفى محمد يفاجئ الزمالك بعرض فرنسي جديد

«لا أعفي نفسي من المسئولية».. وائل الإبراشي يروي تفاصيل إصابته بكورونا

الصور

image description

حملات مكبرة لرفع المخلفات واستكمال أعمال التطوير بمراكز أسيوط

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع أعمال تبطين ترعة المحيط بالقوصية

image description

حملة توعية للتبرع بالدم بنقابة مهندسي أسيوط

image description

500 طالب يشاركون في المشروع القومي للياقة البدنية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح قبل 31 ديسمبر

الأكثر قراءة

ضبط مالك ومدير مستشفى بالعبور عقب مصرع وإصابة 16 مصاب بكورونا نتيجة حريق

مستشار الرئيس يكشف عن حقيقة إصابته بكورونا

القضاء الإداري: وقف العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ليس من اختصاصنا

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف ربة منزل بالقاهرة

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

الهضيبي: البرلمان الأوروبي تجاهل فساد أردوغان وانتهاكه حقوق الإنسان

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

الشيف التركى بوراك يستقبل ولى عهد دبى بطريقة مميزة (فيديو)

العثور على علبة شوكولاتة عمرها 120 عاما مخبأة ضمن ممتلكات شاعر شهير

مانشستر سيتى يفوز على نيوكاسل بهدفين نظيفين فى الدورى الإنجليزى

منتخب الجزائر تحت 17 عاما يواجه السنغال استعدادا لكأس شمال أفريقيا

أيام زمان

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

«زعل وغضب مني».. كواليس أزمة «حليم-السندريلا» بسبب مايوه

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكاية «د» وما فيها
مؤمن المحمدي
سردباك
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
المزيد

الثقافة

5 روايات نسائية تدفء قلبك فى الشتاء

حكاية صورة.. القصة الحقيقية للسفيرة عزيزة

أمسية شعرية غنائية بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية..الليلة

صدور كتاب معلقة الأضداد للناقد كمال أبو ديب