كيف استفادت الشركات التجارية من جائحة كورونا؟

لم يستفد من جائحة كورونا سوى قطاع واحد فقط، وهي المؤسسات التجارية بشكل عام، التي تحولت بشكل كامل إلى نظام العمل عن بعد باستخدام التطبيقات الإلكترونية، ولم تتأثر من الجائحة كما اعتقد البعض، فقد ارتفع حجم المبيعات الشهرية لإحدى السلاسل التجارية من 5 ملايين إلى 50 مليون جنيه، حسب الأرقام التي أعلن عنها جهاز تنمية التجارة الداخلية.أما عن التجارة الإلكترونية بشكل عام، فقد بلغ حجمها 40 مليار جنيه، وفقًا للإحصائيات الرسمية التي اتضحت من خلال بيانات عمليات الكروت والمحافظ البنكية والبطاقات المصرفية، والتي قد تصل إلى 400 مليار جنيه كحجم التجارة الداخلية، بجانب أن مصر احتلت المرتبة الثانية من حيث التجارة الإلكترونية على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط.تواصلت "الدستور" مع أحد مديري الشركات التجارية، التي حققت نجاحًا هائلًا في مجال التجارة اللإلكترونية، بعد أن طبقت جميع آليات العمل عن بعد بطريقة احترافية، لتتوسع في مبيعتها داخل العديد من دول الشرق الأوسط.قال المدير التجاري، أشرف السبع، إن شركته حققت إيرادات هذا العام لم تحققها في السنوات الماضية، بعد أن اشتدت الجائحة وقرر مؤسسو الشركة تخفيض عدد العمالة، ليقتصر الأمر على عمال المخازن فقط، مشيرًا إلى أن جميع العاملين أتموا عملهم من خلال المواقع الإلكترونية، بل ركزوا جهودهم في الانتشار خارج مصر، وبالفعل نجحوا في تحقيق مبيعات عدة داخل دول الشرق الأوسط.أوضح "السبع" أن المؤسسة التي يديرها تعتمد على بيع الأجهزة الإلكترونية، والمنتجات التي تم تصنيعها محليًا، ما خلق الرغبة لدى بعض الدول العربية في الشراء منهم مؤخرًا بعد أن نجحوا في عملية التسويق بشكل أفضل مما قبل، فقد أوضحت الحسابات الرسمية للشركة أن الإيرادات ارتفعت ثلاثة أضعاف في عام 2020 فقط.اختتم "السبع" حديثه مع "الدستور"، موضحًا أن مخازن الشركة هي الجهة الوحيدة التي لا يمكن الاستغناء عن عامليها، بسبب ضرورة حضورهم لمواعيد العمل بالتناوب نظرًا لأزمة فيروس كورونا، حتى يتابعوا مستجدات العمل وعملية تنظيم المنتجات وتغليفها قبل خروجها للبيع، بالإضافة إلى شركات الشحن التي تساعد على التوصيل.ومن جانبه، أوضح المهندس مهدي العلبي، الخبير بمجال التجارة الإلكترونية، إن مصر من الدول الناشئة في التجارة الإلكترونية منذ 10 أعوام، لكن الطفرة ظهرت في الـ4 سنوات الأخيرة، بسبب نجاح عملية التسويق الإلكتروني، واستخدام الأدوات المستحدثة في ترويج المنتجات، ما جعل الأمر ليس مقتصرًا فقط على مصر بل استطاعت الشركات غزو الأسواق الأفريقية.واستكمل "العلبي" أن القيمة الشرائية للتجارة الإلكترونية حجمها قليل بالنسبة لعدد السكان، مشيرًا إلى جائحة كورونا التي تسببت في زيادة عمليات النمو بتلك التجارة بالتركيز على بعض السلع وبحسب احتياجات المستهلكين، مؤكدًا أن أكثر السلع رواجًا هي الإلكترونيات والأجهزة ومستحضرات التجميل والملابس، وبعد ظهور الكورونا أصبح الأكثر رواجا هي مواد البقالة، مشيرا إلى أن نمو وسائل الدفع الإلكتروني ارتفع بنسبة 25%، والبنك المركزي لا يعطي صلاحية لأي بوابات دفع إلكترونية إلا بعد وجود إجراءات من شأنها الحفاظ على أموال المودعين لديهم.