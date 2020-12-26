طباعة شعار العائلة المقدسة على اللوحات الاسترشادية بالمحافظات

قال عادل الجندي، مدير العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجى بهيئة التنمية السياحية، المنسق الوطنى لإحياء مسار العائلة المقدسة، إنه يتم حاليًا طباعة شعار العائلة المقدسة على اللافتات الاسترشادية المتجهة إلى نقاط مسار العائلة المقدسة بالمحافظات المختلفة.وأضاف الجندي، لـ«الدستور»، أن الشعار عبارة عن أيقونة العائلة المقدسة التى تضم السيد المسيح ومريم العذراء ويوسف النجار والدابة التى استقلوها في رحلاتهم وفى خلفيتهم الأهرامات ونهر النيل، وتم التوافق على شكل الشعار مع الكنيسة المصرية.وأوضح أنه على وشك الانتهاء من المخططات الاستثمارية بنقاط مسار العائلة المقدسة كمشروعات صغيرة ومتوسطة وأراضي استثمارية لتفعيله مع هيئة تنمية الصعيد ضمن البروتوكول الموقع بينها وبين هيئة التنمية السياحية، وستقوم تنمية الصعيد بالتواصل مع الأجهزة المعنية بالمحافظات، لتوفير المساحات المناسبة للخدمات المطلوب تنفيذها فى المواقع المحددة والعمل على تنفيذ المشروعات المقررة، ومن الممكن البدء في طرح المخطط مع العام الجديد.يشار إلى أن نقاط مسار العائلة المقدسة التي تمثل المناطق التى لجأت إليها العائلة أثناء اختبائها فى مصر ستكون جاهزة بنسبة 100% بحلول أعياد الميلاد المقبلة.