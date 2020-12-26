رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نواب «التنسيقية» يتسلمون كارنيهات العضوية للاستعداد لبرلمان بمفهوم جديد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:32 م
نواب تنسيقية شباب
نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إسلام نصير - محمد الشريف
طباعة
استقبل المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فور وصولهم لمقر البرلمان، بعد أن وافقت أمانة مجلس النواب على حضورهم معًا اليوم، لاستخراج كارنيهات العضوية، كما قام باصطحابهم فى جولة تفقدية بأروقة المجلس.

تضمنت الجولة متحف البرلمان، حيث مقتنياته التي تضم مستنسخات أثرية لأقدم نظم الحكم والتشريعات والقوانين والمعاهدات في تاريخ الإنسانية، كما يضم المتحف في جنباته مقتنيات ترجع إلى مختلف العصور، إضافةً إلى ما يعرضه من هدايا تذكارية تم تقديمها إلى مجلس الشعب ذاته.

بعد ذلك، قام نواب التنسيقية باستكمال إجراءات تسلم كارنيهات العضوية، لتكون الخطوة الأولى في الاستعداد لبرلمان بمفهوم جديد، سوف يعكس طموحات وآمال الناخبين الذين آمنوا بالتنسيقية باعتبارها سياسة بمفهوم جديد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«كرارة» يظهر في الحلقة الأولى من «الاختيار 2»

القبض على المتهم بحرق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

وفاة نائب «مستقبل وطن» بالسويس بعد ساعات من رحيل زوجته

حقيقة وظائف شركة بتروجيت لجميع المؤهلات

الصور

image description

حملات مكبرة لرفع المخلفات واستكمال أعمال التطوير بمراكز أسيوط

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع أعمال تبطين ترعة المحيط بالقوصية

image description

حملة توعية للتبرع بالدم بنقابة مهندسي أسيوط

image description

500 طالب يشاركون في المشروع القومي للياقة البدنية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح قبل 31 ديسمبر

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف ربة منزل بالقاهرة

وزير التعليم العالى: انتظام الدراسة والامتحانات بالجامعات وفق «التعليم الهجين»

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

«كرارة» يظهر في الحلقة الأولى من «الاختيار 2»

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

الهضيبي: البرلمان الأوروبي تجاهل فساد أردوغان وانتهاكه حقوق الإنسان

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

تعرف على تردد قناة cbc الجديد 2020 - 20

«حسين حمودة» يحصل على درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف

سائق يستخدم المياه بدلًا من عينة البول عند إخضاعه لكشف المخدرات

المفوضية الأوروبية: برنامج التطعيم ضد كورونا لحظة مؤثرة لوحدة الصف

أيام زمان

قصة مخرج أمريكي تحرش بـ نعيمة عاكف.. «أكل علقة ساخنة وفريد الأطرش أنقذه»

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

«أنت لا تصلح للتمثيل».. سر كراهية عادل أدهم للدنجوان أنور وجدي

«انتهى بطريقة مؤلمة».. تفاصيل الزواج السري بين ناهد شريف وكمال الشناوي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سردباك
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

القومى لثقافة الطفل يتوجه بقافلة «عيالنا» لبورسعيد

الأعلى للثقافة يثير نقاش حول المحميات الطبيعية المصرية

سفر خان يستهل موسمه الفني الجديد بمعرض «مواسم»

ثقافة الأقصر تناقش دور المرأة في الحياة الثقافية