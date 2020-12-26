نواب «التنسيقية» يتسلمون كارنيهات العضوية للاستعداد لبرلمان بمفهوم جديد

استقبل المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فور وصولهم لمقر البرلمان، بعد أن وافقت أمانة مجلس النواب على حضورهم معًا اليوم، لاستخراج كارنيهات العضوية، كما قام باصطحابهم فى جولة تفقدية بأروقة المجلس.تضمنت الجولة متحف البرلمان، حيث مقتنياته التي تضم مستنسخات أثرية لأقدم نظم الحكم والتشريعات والقوانين والمعاهدات في تاريخ الإنسانية، كما يضم المتحف في جنباته مقتنيات ترجع إلى مختلف العصور، إضافةً إلى ما يعرضه من هدايا تذكارية تم تقديمها إلى مجلس الشعب ذاته.بعد ذلك، قام نواب التنسيقية باستكمال إجراءات تسلم كارنيهات العضوية، لتكون الخطوة الأولى في الاستعداد لبرلمان بمفهوم جديد، سوف يعكس طموحات وآمال الناخبين الذين آمنوا بالتنسيقية باعتبارها سياسة بمفهوم جديد.