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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أمير كرارة يظهر بشخصيته فى «إسعاف يونس»

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:37 م
أمير كرارة
أمير كرارة
أمير محمد خالد
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حل الفنان أمير كرارة كضيف شرف على الحلقة الرابعة من مسلسل "إسعاف يونس" أحدث إنتاجات WATCH iT الأصلية.

وظهر "كرارة" بشخصيته الحقيقية، حيث التقى بمحمد أنور بطل العمل، والذي يجسد شخصية الطبيب يونس صاحب تطبيق "إسعاف يونس"، وهو يحاول تفادي تبادل إطلاق النيران بين عصابتين كان قد ذهب لعلاج رئيس إحداهما، ولكن نشبت مشادة بينهما تطورت لإطلاق النيران، ويدخل كرارة المكان صدفة ويدور حوار كوميدي بينه وبين محمد أنور الذي يناديه بلقبه في مسلسل "كلبش" وهو "باشا مصر".

تدور أحداث المسلسل حول طبيب يؤسس مشروعه الخاص لعلاج المرضى، إلا أنه يخوض الكثير من المواقف الكوميدية، ويشاركه في الحلقات العديد من ضيوف الشرف.

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة كلٍِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.

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