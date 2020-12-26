نائب بـ«التنسيقية»: وجود تيارات حزبية مختلفة بالبرلمان يثري الحياة السياسية

قال النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو مجلس النواب، إن أكثر ما يميز البرلمان الجديد هو وجود كافة التيارات الحزبية، وغياب ظاهرة الحزب الواحد، وهذا بدوره سيجعل هناك وجهات نظر متعددة لمناقشة الموضوعات تحت القبة، مما يثرى الحياة السياسية والحزبية بمجلس نواب 2020، ويؤدى أيضا لدعم وإثراء الحياة بشكل عام ويكون فى مصلحة المواطن ومن قبلهم مصلحة الوطن.وأوضح إسماعيل في تصريحات له، أن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب بهذا التكوين والتمثيل لمختلف الأحزاب بمثابة دماء جديدة، الهدف منها منح قوة وقدرة على مناقشة الموضوعات المختلفة، لأنها تمثل جميع أطياف الشعب المصرى كله، مما يساعد فى وجود مختلف الآراء والأفكار والأيديولوجيات، وتركيبة البرلمان بشكله الحالى سيكون لها دور كبير أيضا فى إثراء الحياة الحزبية بصورة كبيرة تحت القبة.وأوضح عضو مجلس النواب، أنه بداية من 2016 والقيادة السياسية تمنح الشباب أهمية كبيرى، وذلك من خلال تأهيل على الأرض، يعقبه تمكين، التأهيل لخلق كوادر شبابية حقيقية، ويتم تمكينهم فى مختلف الهيئات والمؤسسات، والمنظومة التشريعية.