رئيس «مصر العليا لتوزيع الكهرباء»: لدينا 3.363 مليون مشترك حتى الآن

كشف المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، عن ارتفاع عدد المشتركين في نطاق عمل الشركة بـ 4 محافظات وهي سوهاج وقنا والأقصر وأسوان بمقدار 551 ألف مشترك جديد.وأضاف أبو وردة لـ"الدستور"، أن إجمالي عدد المشتركين الآن بلغ 3.363 مليون مشترك عوضا عن 2.812 مليون مشترك في السنوات الماضية، لافتا إلى أن سوهاج تأتي في المقدمة بعدد مشتركين بلغ 1.499 مليون مشترك، وقنا في المرتبة الثانية بعدد مشتركين بلغ 901 ألف مشترك، وأسوان بعدد مشتركين بلغ 537 ألف مشترك، والأقصر 426 ألف مشترك.