تركيا ومليشياتها يقصفون عين عيسى للسيطرة على قرية استراتيجية

شنت القوات التركية والمليشيات الموالية لها، اليوم السبت، قصفا صاروخيا مكثفا منذ الصباح يستهدف ريف عين عيسى.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم في بيانه أن القوات التركية وفصائل غرفة عمليات "نبع السلام" الموالية لها، واصلت قصفها الصاروخي على محاور المشيرفة وجهبل شمال شرق عين عيسى، بريف الرقة الشمالي، منذ صباح اليوم.وأكد المرصد السوري أن القصف الصاروخي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، تجدد على محوري المشيرفة وجهبل بريف عين عيسى الشمالي الشرقي، ضمن القطاع الشمالي من الريف الرقاوي، حيث تتواجد قوات سوريا الديمقراطية على خطوط التماس هناك، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.وأشار المرصد إلى أن مجموعات من القوات التركية والفصائل الموالية لها، حاولت التسلل أمس الجمعة إلى قرية المشيرفة الاستراتيجية بريف عين عيسى الشمالي الشرقي في محافظة الرقة، في حين دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين العناصر المتسللة من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، تزامنًا مع قصف بري مكثف بين الطرفين، فيما وردت معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية جراء القصف العنيف.وتعد قرية المشيرفة استراتيجية لوقوعها قرب الطريق الدولي حلب-الحسكة m4، حيت تحاول القوات التركيا الوصول إليه وقطعه.