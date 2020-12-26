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لايف ستايل

باريس تستضيف أسابيع الموضة للأزياء الراقية يناير المقبل

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:48 م
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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تستضيف باريس أسبوعين من أسابيع الموضة للأزياء الراقية يناير المقبل، بمشاركة عدد كبير من بيوت الأزياء ومع انتشار فيروس كورونا "كوفيد١٩"، يعمل القائمون هذا الأسبوع على تنظيم عروض الأزياء بتخصيص عدة عروض افتراضية للجمهور.

متى يبدأ أسبوع الموضة للرجال بباريس؟
تبدأ فعاليات أسبوع الموضة للرجال بباريس فى الفترة 19 إلى 24 يناير بعرض بيرلوتي Berluti.

تشارك أشهر علامات الموضة بأسبوع الموضة للرجال منها ديور ولويس فويتون وغيرها فى عروض ذات جمهور محدد خوفًا من عدوى كورونا، ومع الأخذ بجميع التدابير الاحترازية لمواجهة كوفيد 19، على أن يكون الختام مع مجموعة سيلين Celine بحسب ما أعلنه الاتحاد الفرنسي للأزياء الراقية والموضة الهيئة المنظمة لصناعة الأزياء في فرنسا.

أسبوع الموضة للأزياء الراقية بباريس
ويبدأ أسبوع جديد للموضة والأزياء الراقية فى الفترة من 25 إلى 28 يناير ينطلق أسبوع باريس للأزياء الراقية مع بداية العام الجديد ٢٠٢١.

علامات الأزياء الراقية المشاركة
يحتفى أسبوع الموضة للأزياء الراقية بأشهر أسماء علامات الموضة، منهم كيم جونز الذي يستعد لطرح أول مجموعاته مع دار فندي، بمشاركة المصمم ألبير الباز بمشروعه الجديد AZ Factory، وعلامة جان بول جوتييه.

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