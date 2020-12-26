حكاية شارع: كيف اعتمدت التنسيق الحضاري على تكنولوجيا الباركود؟

مشروع حكاية شارع

لافتات توثيقية وباركود تعريفي

كيف استفاد التنسيق الحضاري من الباركود؟

مرت شهور وسنوات ضمت العديد من الذكريات منها الحلوة ومنها المُرّة، ورغم موت أبطالها إلاّ أن الشوارع احتفظت بها بين جدرانها، ونقلت هذه الذكريات من شخص لآخر، لكن مع مرور السنوات كان لا بدّ من حفر هذه الذكريات على الحوائط؛ حتى لا تُنسى، فجاء مشروع «حكاية شارع» الذي أطلقه جهاز التنسيق الحضارى ويقوم على وضع لافتات توثيقية فى شوارع القاهرة البارزة تحكى فى سطور ما أهمية اسم هذا الشارع، وطورتها لتضع باركود عليها.«الدستور» ومع انتهاء الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة من تطبيق خاصية QR Code على لوحات مشروع حكاية شارع بمنطقتي القاهرة الخديوية والزمالك، عرضت القصة الكاملة للمشروع وما هي خاصية الباركود التي اعتمدت عليها في اللوحات.وانتهى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري من تطبيق خاصية QR Code على لوحات مشروع حكاية شارع بمنطقتي القاهرة الخديوية والزمالك ووضعت اللجنة العلمية للمشروع إطارًا محددًا للتعريف بكل شخصية من خلال ضوابط محددة منها أن يتم التعريف بالشخصية في 25 كلمة فقط، تحديد تاريخ الميلاد والوفاة، وأن تكون النصوص باللغتين العربية والإنجليزية.في 2018، أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري عن إطلاق مبادرة حكاية شارع لزيادة التوعية بتلك المعالم للمصريين، والسعي لدمج تلك الخريطة التوثيقية فى برامج السائحين لتكون فرصة ليتعرف الأجانب على تاريخ أشهر الشوارع في مصر.وتم تتفيذ المشروع على 3 مراحل في القاهرة الخديوية والزمالك وجاردن سيتي والإسكندرية، واعتمدت التنسيق الحضاري في تنفيذ المبادرة على خاصية الباركود، ونفذت 110 لوحة بالتزامن مع تتفيذ المرحلة الثالثة للمشروع بالإسكندرية لتنفيذ اللوحات بـ50 شارع من شوارع الإسكندرية التراثية.يعتمد مشروع حكاية شارع على وضع لافتات توثيقية فى شوارع القاهرة البارزة تحكى فى سطور ما أهمية اسم هذا الشارع، وأبرز ما قدمت هذه الشخصية التى سُمّى الشارع بها، وقال رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى إن المشروع بدأ منذ عامين بتصور محدد لـ 50 شارع تم تنفيذهن على مراحل، وشملت بعض الشوارع فى منطقة وسط البلد منها شوارع الفلكى، نوبار، محمد محمود، عدلى، صبرى أبوعلم، محمود بسيونى، ميريت باشا، مظلوم، هدى شعراوى، محمد فريد، جواد حسنى، طلعت حرب، شامبليون، عبدالخالق ثروت.وجاءت فكرة مبادرة حكاية شارع استكمالات لمشروع عاش هنا الذى عُني بتوثيق منازل الأعلام فى مجالات متعددة، كما أوضح أبو سعدة، مشيرًا أنه وضع على كل شارع ضمن المشروع نبذة مكثفة عن أهمية تلك الأسماء لتوضع على اللافتات فى أماكنها.وضمن المشروع عدة مراحل كانت البداية في وسط البلد، ثم امتد فى مراحل تالية إلى الزمالك، جاردن سيتى، وإلى مدينة الإسكندرية كذلك حتى تم الانتهاء من 110 شارع مستخدمين تقنيه الباركود للمشروع.وقال فادي رمزي، خبير التسويق الإلكتروني، إن خاصية الباركود أصبحت جزءًا من الإصدارات العالمية وتعتمدها كل الشركات التجارية حيث توفر معلومات متكاملة ومختصرة عن أي منتج توضع عليه، مشيرًا أن هذه التقنية تم استخدامها لتقليل غش وسرقة السلع، ويمكن من خلالها تتبع حركة هذه السلع بين الدول.وتابع أن استخدام التنسيق الحضاري لهذه الخاصية في مبادرتها "حكاية شارع"، خطوة جيدة ومتزامنة مع الاستخدام الواسع للتكنولوجيا بشكل عام والانترنت على وجه الخصوص في مصر، الذي بلغ عدد مستخدميه 50 مليون مستخدم وبلغ حجم الاشتراكات في الهاتف المحمول إلى 96.4 مليون مشترك، موضحًا أن أي شخص من خلال كاميرا الموبايل الخاص به يمكنه قراءة الباركود الموضوع على لوحات حكاية شارع ليتعرف من خلال على قصته.ويتم فك شفرة الباركود من خلال إجراء عملية بسيطة عن طريق المسح الضوئى لمعرفة نوع السلعة وسعرها، وهذا مفيد سواء للمنتج لسلعة ما او للمستهلك.ويعود اختراع الباركود إلى 1880 إلا أنه لم ير النور إلا في 1948 عندما عمل عليه طالب متخرج من نعهد دريكسل التكنولوجي مع بعض أصدقائه عندما وضعوا أول نظام يعمل بالحبر فوق البنفسجي لإحدى سلاسل المحال التجارية الكبري، وتم تطويره بعد ذلك لتقليل تكلفته وتم تسجيل الاختراع رسميًا 1952 باسم ودلاند أحد أفراد المجموعة التي صممت نظام الحبر الفوق بنفسجي.