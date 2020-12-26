قيادة الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم تدريبًا عمليًا لمواجهة الأزمات بـ3 محافظات

نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروعًا تدريبيًا لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظات (الوادى الجديد- الغربية-القليوبية) بالتعاون مع كل الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء والتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث المحتملة بالمحافظات المختلفة.استهدف التدريب العملى الوصول لأنسب أسلوب للتعاون بين الأجهزة التنفيذية للمحافظات المختلفة للتصدي للكوارث والأزمات الطارئة وإزالة الآثار الناتجة عنها مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية، مع استعداد القوات المسلحة لتقديم يد العون حال الطلب.وخلال التدريب قدم طلبة المدارس العسكرية بالمحافظات عروضًا عسكرية ورياضية، عكست مستوى التدريب والتأهيل والانضباط العسكرى لديهم، وشمل التدريب تفقد المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظات للتأكد من مدى جاهزيتها، وكذلك تفقد معسكر الإيواء العاجل ومستشفيات العزل الميدانى، باشتراك مديريات الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والصحة، والتربية والتعليم.كما تضمنت الأنشطة تكريم بعض أسر الشهداء.