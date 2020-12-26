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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة رئيس مجلس إدارة سيناكولا لـ16 يناير

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:12 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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أجّلت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة رئيس مجلس إدارة سيناكولا بتهمة التهرب من دفع الضرائب العامة على المبيعات، في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف تهرب ضريبي لجلسة 16 يناير لورود الإعلان.

صدر القرار برئاسة المستشار مينا عبد الملاك، وعضوية المستشارين أحمد اللواج وأمير الوكيل الرؤساء بالمحكمة وأمانة سر محمد صبحي.

وكشفت التحقيقات عن أنه في غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة 2011 حتى شهر ديسمبر سنة 2015، قام المتهم "مصطفى. م" رئيس مجلس إدارة شركة سينا كولا للمشروبات، بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام الضريبة العامة على مبيعات تهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونًا.

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد جميل، بحبس المتهم 3 سنوات وكفالة عشرة ملايين جنيه وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.

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