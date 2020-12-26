محافظ أسوان يوجه بتحقيق الاستقرار المعيشى لأهالى أبوالريش

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعًا موسعًا مع مديري الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والطرق والسكك الحديدية والصحة والري، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، لمناقشة الحلول الجذرية والعاجلة لكل المشاكل والاحتياجات الجماهيرية التي عرضها أهالي قرية أبوالريش على محافظ أسوان، أمس، في اللقاء الجماهيري معهم عقب أدائه لصلاة الجمعة بمسجد الشيخ على.وكان من أبرز المشاكل التي تم عرضها على محافظ أسوان، تعثر مشروع الصرف الصحى مع الانقطاع المتكرر لمياه الشرب، بجانب فتح 2 فصل للتمريض، وأيضًا تشغيل مستشفى أبوالريش بحرى، بالإضافة إلى رفع كفاءة بعض الأجزاء من الطريق الزراعى الشرقى أسوان- القاهرة، ومزلقان السكك الحديدية أمام مدخل قرية بهاريف، وتطهير بربخ ممر مياه السيول بالشيخ على.وخلال الاجتماع شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة اقتحام هذه المشاكل ومواجهتها بخطوات فعلية على الأرض لتغيير الواقع الحالى إلى تحقيق الاستقرار المعيشى والحياة الكريمة لكل أهالى أبوالريش قبلى وبحرى، علاوة على القرى والمناطق النائية الأخرى، مؤكدًا أنه سيتم تذليل كل العقبات والإجراءات الإدارية والمالية للإسراع بتخصيص الأرض التى سيتم إنشاء محطة معالجة مشروع الصرف الصحى عليها وإسنادها للشركة المنفذة، وهو الذى يتوازى مع العمل فى 5 محطات رفع وشبكات الإنحدار وخطوط الطرد لإنهاء هذا المشروع الضخم خلال عام ونصف العام.ووجه المحافظ بالبدء في تنفيذ الحلول العاجلة بالتوسعات في محطات بهاريف والجيش لضخ مياه الشرب، مع تركيب المحابس وإعادة تأهيل الشبكات ضمن المرحلة الأولى لخطة الـ30 مليون جنيه، ليتزامن ذلك مع الحل النهائى بتوصيل خط مياه الشرب الرئيسى من محطة جبل شيشة إلى محطة أبوالريش بطول 30 كم ومن خلال عدد 2 خزان ضخم.وكلف المسئولين بتشكيل لجنة ميدانية والنزول لمواقع العمل على مستوى قرية أبوالريش، خاصة ترميم ورفع كفاءة أجزاء من الطريق الزراعى الشرقى بنظام البلاطات الخرسانية للحد من الحوادث المرورية، بجانب رفع كفاءة مزلقان بهاريف للسكك الحديدية، بالإضافة إلى فتح عدد 2 فصل للتمريض بطاقة 63 طالبًا وطالبة بمدرسة الشهيد حمدى الابتدائية طبقًا للتنسيق العام على مستوى مركز أسوان، والإسراع بإنهاء مشروع تطوير مستشفى أبوالريش بحرى من ضمن 6 مستشفيات على مستوى المحافظة لتحويلها إلى مراكز طبية متطورة.وأخيرًا نظافة ورفع أى مخلفات أو هيش من بربخ الشيخ على، والذى يستخدم في حالة الطوارئ، حيث قامت وزارة الرى بإنشاء 7 سدود وبحيرات صناعية لحماية قرى أبوالريش والأعقاب من السيول، مع رفع كفاءة 3 مخرات صناعية في خور أبوصبيرة والأعقاب 1 و2.