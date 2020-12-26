الحرية: اختيار «الإدارية» لتكون العاصمة العربية الرقمية له دلالات كبيرة

أشاد حزب الحرية المصرى، باختيار العاصمة الإدارية الجديدة من مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021، والذي يعد تكليلا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي.جاء هذا الاختيار نتاج اهتمام القيادة الرئاسية بالبنية التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم للعاصمة الإدارية، ولاحتضانها جهود تحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات والقدرات الرقمية في الدولة، وكذا استضافتها جامعة مصر المعلوماتية والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة.كما أعرب الحزب فى بيان له، عن سعادته البالغة بذلك الاختيار كما أوضح أن تلك الخطوة ستساهم في عرض تطور البنية المعلوماتية الدولية في مصر، والتعريف بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب توجيه أنظار الشركات العالمية للعاصمة الإدارية كمدينة ذكية تعتمد كل خدماتها ومرافقها على المنظومات الرقمية الحديثة.وأكد الحزب، في هذا الإطار أن الدولة المصرية بقيادة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمكنت من التقدم في الترتيب العالمي في "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" خلال العام الحالي من المركز 111 إلى المركز 56 على مستوى العالم نتيجة الجهود الحكومية الكبيرة والمبادرات المتعددة في مجال التكنولوجيا والرقمنة.