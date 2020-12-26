أكاذيب «ميدان».. كيف حافظت مصر على ثرواتها في «شرق المتوسط»؟

تشويه السعي المصري للحفاظ على ثروات النفط

مشروع «ميد إيست» لا يعرقل المصالح المصرية

تركيا تحاول الاستيلاء على ثروات البحر المتوسط

اتفاقات مصر واليونان ضربة قوية لتركيا

مخاوف تركيا من تصدر مصر لمطامعها في ثروات المتوسط

تحاول منصات الإعلام القطري الترويج لأكاذيبها عبر منصات التواصل الاجتماعي خاصة «فيسبوك»، حول الإنجازات التي تسجلها مصر في العديد من المجالات، خاصةً على الصعيد الإقليمي.وعملت منصة «ميدان» التابعة لقناة الجزيزة القطرية، على ترويج أكاذيبها ضد مصر فيما يخص اتفاقيات ترسيم الحدود مع قبرص واليونان، إذ زعمت أنها لا تمثل فائدة، وأن القاهرة تتجاهل محاولات التفاهم بسبب الخلافات السياسية مع تركيا، كما ادعت أن تحالف «ميد إيست» بين قبرص واليونان وإسرائيل من شأنه ضياع حلم مصر في تصدير الطاقة.وتسعى المنصة القطرية إلى تشويه حقيقة أن مصر استبقت الصراع الحالي على ثروات النفط بتأسيسها منظمة «منتدى غاز شرق المتوسط»، وأن جميع اتفاقات ترسيم الحدود كانت تمهيد لذلك، والتي حافظت على حق مصر في ثرواتها.وتخطط «ميدان» لنقل جهلها المتعمد مثل الإمارة التي تتبعها، بأن القيادة السياسية المصرية لم تدرك خطورة وتعقيد الوضع في منطقة غاز المتوسط، وضرورة التعاون مع جميع الجهات لحماية ثروات هذه المنطقة وحماية حق مصر فيها، وأن مدركات القيادة السياسية هي محرك أساسي لتحديد المصالح الرئيسية للدولة، وفقا للنظرية البنائية والنظرية القيمية في العلاقات الدولية.وتعمل «ميدان» على شيطنة اتفاقات الغاز في المنطقة لضرب المصالح المصرية وتحقيق أهداف الزحف التركي للاستيلاء على ثورات المتوسط، رغم أن وجود مشروعات أخرى في المنطقة لا يعني إلغاء الدور المصري، كما تزعم تلك المنصة، ولكنه يعزز من تكامل دورها إقليميا.ومشروع «ميد إيست» تعمل من خلالها على تعزيز مصالحهما في المتوسط، بالتوازي مع مصالحهما مع مصر، خاصةً أن التعاون مع إسرائيل أمر طبيعيا في ذلك المجال لكونها موجودة في سوق الغاز الطبيعي عالميا، والتعامل يتم عبر الشركات الخاصة وليس القطاع الرسمي، كما أن القاهرة استبقت جميع الاتفاقات وسوقت لنفسها كمحطة رئيسية لإسالة الغاز الطبيعي.وتروج «ميدان» لأكاذيبها حول ذلك المشروع نزولا لرغبة النظام الحاكم في تركيا، والذي هو الخاسر الوحيد من اتفاقات الغاز التي تبرمها مصر مع دول شرق المتوسط، وكذلك كل من قبرص واليونان.ووقعت مصر وقبرص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين خلال زيارة لوزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إلى القاهرة، في أغسطس الماضي، بهدف وضع حد لمطامع تركيا في ثروات البحر المتوسط، وتم خلالها تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان في خطوة مشابهة لما قامت به أثينا مع روما في وقت سابق.وجاء الاتفاق بين الجانبين بالاتساق مع اتفاقية الأمم المتحدة للبحار المبرمة عام 1982، ومن ثم مع قواعد القانون الدولي العام.وتتمثل أهمية هذه الاتفاقية في تزامنها مع سعي تركيا للتمدد والاستيلاء على تلك الثروات، كما أنه يعد ضربة كبيرة لتركيا ويمنعها من التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، ويلغي اتفاقيتها مع فائز السراج في ليبيا، وهي اتفاقية غير قانونية من الأساس لأنها تمت مع حكومة لا تمثل الليبيين، ورفضها برلمانهم المنتخب.وتمنح الاتفاقية بين مصر واليونان، الحق للقاهرة بالتنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية الغربية الواقعة على الحدود البحرية مع تلك الخاصة باليونان، كما أنها تعزز العلاقة الثنائية بين القاهرة وأثينا في مجالات عدة، منها الاستثمار العقاري والسياحة، وغيرها من المجالات الحيوية.وكذلك، يحق لمصر واليونان – بموجب تلك الاتفاقية – التصدي للتحركات التركية غير المشروعة في مياه البحر المتوسط، كما أنها تفتح الطريق أمام مرحلة جديدة في التعاون الثنائي والإقليمي للاستفادة من ثروات شرق المتوسط من جانب، ومواجهة الإرهاب من جانب آخر.