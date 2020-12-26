«يونا» يناقش جهود الإيسيسكو ومستقبل العمل الثقافي في العالم الإسلامي

يستضيف المنتدى الإعلامي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، في نسخته الثالثة عبر الاتصال المرئي، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم الثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، يوم الأربعاء المقبل.وقال المدير العام المكلف للاتحاد أحمد بن عبدالله القرني- في تصريح صحفي اليوم السبت- إن اللقاء يتناول مستقبل العمل الثقافي الإسلامي وجهود منظمة الإيسيسكو ومبادراتها خلال جائحة كوفيد 19 ورؤيتها المستقبلية كبيت خبرة ومركز إشعاع في العمل الثقافي والتربوي والعلمي والاستشرافي.كما يشهد اللقاء حوارا مفتوحا بين ضيف المنتدى والمشاركين من ممثلي وكالات الأنباء والقنوات الفضائية والإذاعات والصحف والمنصات الرقمية، وشخصيات قيادية في مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي وسفراء وخبراء وأكاديميين من العالم الإسلامي.وكان الاتحاد أطلق سلسلة من المنتديات الإعلامية يستضيف فيها قادة العمل الإسلامي المشترك وشخصيات رائدة في العالم الإسلامي في حوار مفتوح مع وسائل الإعلام الدولية المختلفة للحديث حول قضايا العالم الإسلامي.وأتاح الاتحاد التسجيل في المنتدى الذي يبث باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية من خلال الرابط التالي: https:us02web.zoom.uswebinarregisterWN_ItXT3VQtTB2PwAtf8yG2sQ