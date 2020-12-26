رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصناعة تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع «مشروعات الخدمة الوطنية»

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:11 م
نيفين جامع
نيفين جامع
طباعة
شهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بهدف توفير رءوس ماشية متميزة السلالات (للتربية والتسمين) لصغار المربين من المزارعين والشباب والسيدات ليقوموا بعمل مشروعات صغيرة للثروة الحيوانية بتمويل ميسر من جهاز تنمية المشروعات، حيث وقع البروتوكول رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، ونائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة ورفع قدراتها الإنتاجية لتسهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية، وفي توفير المزيد من فرص العمل المستقرة والناجحة للشباب.

وأكدت «جامع» أن توقيع هذا البروتوكول يأتي وفقًا لخطة جهاز تنمية المشروعات التي تعتمد على التنوع في المشروعات، ما يساعد على التوسع في إتاحة فرص عمل للمواطنين بشكل أكبر ويعمل في نفس الوقت على تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الضرورية بأسعار مناسبة.

وأشارت إلى أن البروتوكول سيخدم قطاعًا عريضًا من صغار المربين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة للثروة الحيوانية من خلال التمويل الذي سيقدمه جهاز تنمية المشروعات لمساعدتهم على شراء الرءوس الحية المتميزة السلالات من الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، موضحة أن الجهاز سيقدم الدعم الفني لصغار المربين، حيث سينظم ندوات تعريفية وإرشادية لتدريبهم على تربية الماشية والرعاية اللازمة لزيادة معدلات الإنتاج وتحسين الجودة.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على اهتمام الجهاز بالتعاون والتنسيق مع كل جهات الدولة ومؤسساتها لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورفع القدرات التنافسية لأصحاب هذه المشروعات وتقديم كل أوجه الدعم المالي والفني والتسويقي لتطوير هذا القطاع وتوفير فرص عمل من خلاله، وأن هذا البروتوكول سيتيح الفرصة للراغبين في إقامة مشروعات صغيرة للثروة الحيوانية أن يقيموا هذه المشروعات بتمويل من الجهاز، ومن خلال سلالات ماشية متميزة ومضمونة من الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يعلق على دعوات «تأجيل الامتحانات» ويوجه رسالة للطلاب

«أنت لا تصلح للتمثيل».. سر كراهية عادل أدهم للدنجوان أنور وجدي

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

كلب بري.. مديرية الطب البيطري بقنا تكشف حقيقة «السلعوة»

الصور

image description

حملات مكبرة لرفع المخلفات واستكمال أعمال التطوير بمراكز أسيوط

image description

حملة توعية للتبرع بالدم بنقابة مهندسي أسيوط

image description

500 طالب يشاركون في المشروع القومي للياقة البدنية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح قبل 31 ديسمبر

image description

أسيوط تبحث آلية اختيار المراكز الصحية لتوزيع لقاح كورونا

الأكثر قراءة

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

القضاء يحظر العمل السياسي في الجامعات والمعاهد والوظيفة العامة

المتهم باغتصاب حفيدة زوجته بحلوان: «كنت بلعب معاها»

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

الهضيبي: البرلمان الأوروبي تجاهل فساد أردوغان وانتهاكه حقوق الإنسان

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

«حسين حمودة» يحصل على درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف

سائق يستخدم المياه بدلًا من عينة البول عند إخضاعه لكشف المخدرات

المفوضية الأوروبية: برنامج التطعيم ضد كورونا لحظة مؤثرة لوحدة الصف

علامتان أقل شهرة لسرطان البروستات يمكن اكتشافهما

أيام زمان

قصة مخرج أمريكي تحرش بـ نعيمة عاكف.. «أكل علقة ساخنة وفريد الأطرش أنقذه»

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

«أنت لا تصلح للتمثيل».. سر كراهية عادل أدهم للدنجوان أنور وجدي

«انتهى بطريقة مؤلمة».. تفاصيل الزواج السري بين ناهد شريف وكمال الشناوي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سردباك
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

القومى لثقافة الطفل يتوجه بقافلة «عيالنا» لبورسعيد

الأعلى للثقافة يثير نقاش حول المحميات الطبيعية المصرية

ثقافة الأقصر تناقش دور المرأة في الحياة الثقافية

أمسيات أدبية وورش فنية متنوعة بثقافة القليوبية