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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

أرباح قناة السويس في مرمى شائعات منصة قطر

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:13 م
قناة السويس
قناة السويس
إيمان ماهر
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منذ انطلاق مشروع قناة السويس الجديدة، ومحاولات المشككين في أرباحها وأهميتها وأهمية أيضًا سيناء بالنسبة لمصر لم تهدأ، كما حدث في فيديو بثته منصة "الميدان" المدعومة من قطر.

الحقيقة أن قناة السويس الجديدة كانت انفراجة جديدة لزيادة الأرباح التي وصلت للسويس لـ5.707 مليار دولار عام 2018/2017 ونحو 5.731 مليار دولار 2018/2019، ونحو 5.806 عام 2020/2019 رغم جائحة فيروس كورونا المستجد.

وإذا تحدثنا عن الإنجازات الحقيقية، فالنظر إلى مشروع محور تنمية قناة السويس الجديدة الذي يضاعف من فرص الاستثمار فى هذا المشروع الضخم من خلال ربط الضفة الغربية من قناة السويس بالضفة الشرقية فى سيناء وربط سيناء بالكامل بباقى أرض الوطن، وسيكون لها دور في تحويل المنطقة المحيطة بقناة السويس إلى محور مستدام يتنافس عالميًا في مجال الخدمات اللوجستية والصناعات التطورة والتجارة والسياحة.

ويشهد المحور إنشاء أطول رصيف حاويات فى العام بميناء منطقة شرق بورسعيد، وإنشاء محطة الصب السائل بالعين السخنة، وتخصيص 91 ألف متر لإنشاء مصنع لتجميع السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوصيل المرافق لمجمع صناعى كبير فى مدينة القنطرة غرب، فضلًا عن الموانئ الجديد، والربط ببورسعيد أيضًا، كل هذه الإنجازات الواضحة على مرأى ومسمع الجميع يحاول الإخوان طمسها دون وعى، فجعل الجميع يكشف خدعتهم المعروفة.

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