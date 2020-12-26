الأمم المتحدة ترحب بتبادل الأسرى فى ليبيا عن طريق اللجنة العسكرية

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنجاح الكبير الذي تحقق في تنفيذ عملية تبادل محتجزين من الطرفين بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تمت بجهودٍ ومساعٍ حميدة قام بها المشايخ والأعيان والحكماء.وقالت البعثة- في بيان أوردته وكالة الأباء الليبية من البيضاء السبت- "تغتنم بعثة الأمم المتحدة هذه الفرصة لتحث الطرفين على تسريع وتيرة تنفيذ كل بنود وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين بتاريخ 23 أكتوبر 2020 في جنيف، بما في ذلك استكمال تبادل كل المحتجزين المشمولين بالاتفاق".وبدوره، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب "اللجنة العسكرية الليبية (5+5) أجرت تبادلًا لأسرى من كلا الطرفين في منطقة الشويرف جنوب غربي البلاد، وفقًا لمخرجات اتفاق وقف إطلاق النار".وأكد أن الجيش الليبي مستمر في تنفيذ تعهداته وقراراته التي صدرت عن اللجنة العسكرية في اجتماعاتها داخل البلاد، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجينيف في 23 أكتوبر.