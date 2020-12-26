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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المؤبد لمتهم أشعل النار وتسبب في وفاة مواطن بالإسكندرية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:06 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال - محمد عيسي
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قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم لاتهامه بقتل آخر في الإسكندرية أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بإعدامه وفي الموضوع بتصحيح الحكم للمؤبد.

تضمن منطوق الحكم أولًا بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلا وفى الموضوع برفضه ثانيا بقبول عرض النيابة العامة للقضية، وفى الموضوع بتصحيح الحكم المعروض بجعل العقوبة السجن المؤبد بدلا من عقوبة الإعدام.

تعود تفاصيل القضية عندما قضت محكمة جنايات الإسكندرية بإعدام المتهم لاتهامه بقتل مواطن بأحد الطرق بالإسكندرية بعدما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بإشعال المتهم النيران في المجني عليه، ما أدت إلى وفاته في الحال وتداول القضية في عدة جلسات حتى صدور حكم الإعدام.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة أن المتهم قد عقد النية على قتل المجني عليه، وأنه سكب زجاجة معبئة بمادة بترولية بنزين وأشعل به النيران أمام المارة في الطريق العام.

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