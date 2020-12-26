بعد نشر استغاثته.. «الصحة» تتواصل مع «رجب» مريض السمنة بالمنوفية

أكد رجب شعيب، مريض السمنة الذي نشرت جريدة «الدستور» قصته، أمس، أن مكتب وزيرة الصحة تواصل معه تمهيدًا لنقله إلى مستشفى الشهداء المركزي.ومن المقرر إجراء الفحوصات الأولية اللازمة له تحت إشراف الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.وشكر «شعيب» جريدة «الدستور» على نشر استغاثته.واستغاث رجب شعيب وشهرته حمادة شعيب، سائق نقل ثقيل، ومقيم بقرية ميت شهالة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية بالمسئولين، لمساعدته في إجراء عملية عاجلة بعد زيادة وزنه لـ290 كيلو، ما أدى إلى زيادة القرح وخروج الصديد من جسده.