رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لجنة فنية لمعاينة وإصلاح فاصل حديدى بكوبرى النيل ببنى سويف

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:39 م
محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، إنه تم الاتفاق على إيفاد لجنة فنية هندسية من الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري بالقاهرة لمعاينة فاصل حديدي بالكوبري العلوي على النيل في اتجاه القادم من الغرب إلى شرق النيل، وسيتم إعداد تقرير فني شامل بالإجراءات والحلول الفنية المقرر تنفيذها لأعمال إصلاح الفاصل ومنع اتساع الفتحة بين الفاصل بالبلاطة العلوية.

يذكر أنه فور ملاحظة وجود تباعد بين الفاصل الحديدي من خلال رصد لجان المتابعة الميدانية، وجه محافظ بني سويف رئيس الهيئة بالتواصل مع الإدارة المركزية لسرعة تنفيذ اللازم، خاصة مع احتمالية اتساع الفاصل، فضلًا عن الأضرار التي قد تلحق بالسيارات والمركبات أثناء مرورها أعلى الكوبري، مع التشديد على متابعة الإجراءات المنفذة بشأن إصلاح وصيانة الفاصل المعدني.

موضوعات متعلقة

القبض على المتهم بحرق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

القضاء يحظر العمل السياسي في الجامعات والمعاهد والوظيفة العامة

حقيقة وظائف شركة بتروجيت لجميع المؤهلات

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

الصور

image description

حملات مكبرة لرفع المخلفات واستكمال أعمال التطوير بمراكز أسيوط

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع أعمال تبطين ترعة المحيط بالقوصية

image description

حملة توعية للتبرع بالدم بنقابة مهندسي أسيوط

image description

500 طالب يشاركون في المشروع القومي للياقة البدنية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح قبل 31 ديسمبر

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف ربة منزل بالقاهرة

وزير التعليم العالى: انتظام الدراسة والامتحانات بالجامعات وفق «التعليم الهجين»

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

«كرارة» يظهر في الحلقة الأولى من «الاختيار 2»

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

الهضيبي: البرلمان الأوروبي تجاهل فساد أردوغان وانتهاكه حقوق الإنسان

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

تعرف على تردد قناة cbc الجديد 2020 - 20

«حسين حمودة» يحصل على درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف

سائق يستخدم المياه بدلًا من عينة البول عند إخضاعه لكشف المخدرات

المفوضية الأوروبية: برنامج التطعيم ضد كورونا لحظة مؤثرة لوحدة الصف

أيام زمان

قصة مخرج أمريكي تحرش بـ نعيمة عاكف.. «أكل علقة ساخنة وفريد الأطرش أنقذه»

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

«أنت لا تصلح للتمثيل».. سر كراهية عادل أدهم للدنجوان أنور وجدي

«انتهى بطريقة مؤلمة».. تفاصيل الزواج السري بين ناهد شريف وكمال الشناوي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سردباك
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
المزيد

الثقافة

القومى لثقافة الطفل يتوجه بقافلة «عيالنا» لبورسعيد

الأعلى للثقافة يثير نقاش حول المحميات الطبيعية المصرية

سفر خان يستهل موسمه الفني الجديد بمعرض «مواسم»

ثقافة الأقصر تناقش دور المرأة في الحياة الثقافية