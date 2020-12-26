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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضًا للكتب الأجنبية.. غدًا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:15 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
إسلام أبوالمجد
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تنظم جامعة الأزهر الشريف، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، والهيئة المصرية العامة للكتاب، غدًا الأحد، معرضًا للكتب الأجنبية بأسعار مخفضة للباحثين والطلاب وللطالبات بمقر كليتي: اللغات والترجمة بنين القاهرة، والدراسات الإنسانية بنات القاهرة بمدينة نصر.

وأوضح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المعرض سينظم بكلية اللغات والترجمة يومي: الأحد والإثنين المقبلين، وبمقر كلية الدراسات الإنسانية للبنات يومي: الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار سلسلة المعارض التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب في قطاعات: مدينة نصر بنين وبنات، والدَّراسة، التي ضمت أنواعًا مختلفة من الكتب العلمية والثقافية والاجتماعية والدينية.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار حرص إدارة جامعة الأزهر على تنظيم هذه المعارض التي تخدم منسوبي الجامعة بمختلف المراحل والتخصصات؛ حيث تقدم خصومات كبيرة تشمل مختلف الإصدارات والمجالات.

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