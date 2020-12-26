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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

مسلسلات رمضان 2021.. أعمال النجوم مهددة بسبب فيروس كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:10 م
نسل الأغراب
نسل الأغراب
حسين الجندي
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تشهد أعمال النجوم في مسلسلات رمضان 2021 قلقًا كبيرًا، حيث إنها مهددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 مؤخرًا، خاصة أن من تم الإعلان عن إصابتهم عدد كبير من الذين يشاركون بأعمال درامية في رمضان المقبل، وهو ما يعطل تصوير تلك الأعمال.

* أعمال مسلسلات رمضان 2021 مهددة بسبب فيروس كورونا *

أهم مسلسلات رمضان 2021 هو "حرب أهلية"، للنجمة يسرا التي تم إعلان إصابتها بفيروس كورونا، أمس الجمعة، وهو ما أصاب أسرة الوسط الفني بحالة من الارتباك إضافة إلى أنه يعطل تصوير المسلسل الذي تشارك به في السباق الرمضاني، فيما لم تكن بطلة العمل هي الوحيدة المصابة، حيث أعلنت منذ ساعات الفنانة جومانا مراد إصابتها بفيروس كورونا.

ومن مسلسلات رمضان 2021 أيضًا "نسل الأغراب"، والذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، والذي أعلن إصابته فجرًا بإصابته بالفيروس اللعين، عقب إجراء مسحة ظهرت نتيجتها إيحابية، وهو العمل الذي يشارك فيه أيضًا الفنان أحمد السقا.

أعمال النجوم المهددة بفيروس كورونا ليست فقط متوقفة علي الفنانين أبطال مسلسلات رمضان 2021 بل متوقفة علي منتج هذه الأعمال، حيث أصيب مؤخرًا المنتج الكبير جمال العدل بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

المهن التمثيلية تصدر بيانًا عاجلًا بسبب إصابة الفنانين بفيروس كورونا 

الأمر الخاص بالأعمال المهددة بالوقف، وخاصة بأعمال دراما رمضان، جعل نقابة المهن التمثيلية ونقيبها الدكتور أشرف زكي، بإصدار بيان منذ قليل يطلب من خلاله جميع العاملين في العملية الفنية بأخذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية في أماكن تصوير الأعمال الفنية.

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