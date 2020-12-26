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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا ديمتريوس: اقتصار احتفالات رأس السنة على الكهنة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:11 م
الأنبا ديمتريوس
الأنبا ديمتريوس
مونيكا جرجس
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قرر الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين، منع احتفالات رأس السنة الميلادية وبداية العام الجديد، وقصرها على الآباء الكهنة و5 شمامسة فقط.

وأضاف الأنبا ديمتريوس في بيان له: « نظرًا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المُستجد تقرر إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية، وقصر الدخول على الآباء الكهنة و5 شمامسة لصلوات القداس الإلهي».

وتابع: تستأنف صلاة القداس الإلهي من الفترة 2 يناير وحتى 5 يناير بإجراءات احترازية مُشددة.

وأعلنت عدد من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اقتصار قداس عيد الميلاد المجيد، على الكهنة والشمامسة فقط دون حضور شعبي، وذلك منعا للإصابات في ظل انتشار الموجة الثانية من كورونا.

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