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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«مدبولى»: تكليفات من السيسي بخروج مونديال اليد على أعلى مستوى

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:44 م
مدبولى
مدبولى
محمد إبراهيم
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تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في زيارة ميدانية اليوم، الترتيبات النهائية في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، الذي يستعد لاستقبال حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، حيث رافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد، واللواء علي درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتعرف رئيس الوزراء خلال الزيارة على المراحل النهائية في مشروع تطوير مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، حيث أشاد بالمستوى الجيد الذي تظهر عليه أعمال التطوير، بالصورة التي تعكس عظمة هذا البلد، واستعداده لاستقبال هذه البطولة بالصورة المشرفة، مؤكدا أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يتم تنفيذ كل الترتيبات اللازمة لخروج البطولة بأعلى مستوى، سواء من حيث البنية الأساسية والتنظيم، أو تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الفاعل وتطبيق الإجراءات الاحترازية بحسم، حفاظا على صحة وسلامة المشاركين والضيوف والجمهور في هذه البطولة الرياضية البارزة.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي الى شرح من وزير الشباب والرياضة الذي أشار إلى أن الصالة الرئيسية المقرر أن تستضيف مباريات منتخب مصر ضمن منافسات البطولة، وتتسع لنحو 16200 متفرج، قد شهدت أعمال رفع الكفاءة الشاملة بما تضمن أرضيات الملعب، ومدرجات الجمهور، وأماكن تواجد الصحفيين والمصورين، كما شهدت المداخل أعمال رفع كفاءة الأرضيات والإنارة والحوائط والأسقف، وتم تطوير قاعة المؤتمر الصحفي والمركز الصحفي، والذي تم تجهيزه بكافة الأجهزة وخدمات الإنترنت السريع، كي يكون جاهزًا لتيسير مهمة الصحفيين والإعلاميين الداعمة في نقل مجريات منافسات البطولة وإبراز هذا الإنجاز لبلدان العالم بأسره.

وتفقد رئيس الوزراء صالة كبار الزوار، وغرف تبديل الملابس، وأرضية الملعب، وكذا المركز الصحفي، وقاعة المؤتمرات وأشاد بتجهيزها بصورة مميزة، بتكنولوجيا متطورة، ووفق نظام يراعي التباعد الاجتماعي في ضوء جائحة فيروس كورونا.

كما اطمأن رئيس الوزراء من وزير الشباب والرياضة على الخطة الخاصة  الترويجية للبطولة، والاستعدادات الخاصة بالإجراءات المتخذة فى المجال الطبى، والتى تضمن تطبيق التدابير الوقائية لكافة المشاركين، والصالات الرئيسية المقرر إقامة البطولة عليها، وكذا الصالات التدريبية، ووسائل المواصلات المحلية، إلى جانب السيناريوهات المقترحة للتعامل مع الأشخاص فى حالة إصابتهم بفيروس كورونا، بما يضمن خفض احتمالات ومعدلات الإصابة.

كما تمت الإشارة إلى أن بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، التى تستضيفها مصر، تنظم لأول مرة بمشاركة منتخبات من 32 دولة، وتقام على 4 صالات هى: صالة العاصمة الإدارية الجديدة، التى تتسع لنحو 7200 متفرج، وصالة 6 أكتوبر، وسعتها 5500 متفرج، وصالة برج العرب، وسعتها 4500 متفرج، وصالة ستاد القاهرة، وسعتها 16200 متفرج، بواقع 108 مباريات، موضحًا أنه تم تخصيص 8 صالات إضافية، وإتاحتها كصالات تدريبية للمنتخبات المشاركة.

واختتم رئيس الوزراء زيارته داخل استاد القاهرة، بتفقد مضمار الدراجات، الذي تم إنشاؤه وفق المعايير الدولية، واستعداده لاستقبال البطولات الدولية التي من المقرر أن تقام بمصر.

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