وزير الأوقاف السوداني يشيد بالتغطية الإعلامية لزيارته

أشاد وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني الشيخ نصرالدين مفرح، بالتغطية الإعلامية لفعاليات زيارته الأولى لمصر بدعوة من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.كما أشاد بالجهد الإعلامي لجريدة «الدستور»، في تغطية زيارته وفعاليات الدورة التدريبية المشتركة الأولى بين أئمة المساجد الكبرى من مصر والسودان.وترتكز الدورة على قضايا تجديد الخطاب الديني، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف.وأثنى على دور الإعلام المصري في متابعته لمستجدات الساحة، وتسليط الضوء على الأوضاع في السودان بشكل عام، ما يؤكد الوحدة التي تجمع بين البلدين.