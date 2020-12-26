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تقارير ومتابعات

بالأرقام.. الاقتصاد المصري يكشف أكاذيب منصة «الميدان» الإرهابية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:41 م
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
إيمان ماهر
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دائما ما تتشدق الجماعة الإرهابية ومنصاتها المدعومة من قطر بادعاءات ارتفاع البطالة والفقر في مصر، وهو ما ظهر في تقرير لمنصة الميدان المدعومة من قطر، مدعية أنه لا يوجد ما يسمى بأى تقدم اقتصادي، رغم أن المؤشرات تظهر واضحة، ففي 2017-2018 بلغت معدلات النمو للاقتصاد المصري 5.3%، 5.6% العام الذي يليه.

وبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي في مصر نحو 302.3 مليار دولار أمريكي ليحل في الترتيب 43 عالميا من حيث أكبر الاقتصادات حجما عام 2019، وحوالي 361.9 مليار دولار أمريكي ليحل في الترتيب 34 عالميا من حيث أكبر الاقتصادات حجما عام 2020.

أما عن البطالة ففي عام 2019 ‏بلغ معدل البطالة نحو 7.9% حيث وصل عدد العاطلين إلى 2.226 مليون فرد، وإيمانا بدور الدولة في محاربة البطالة نفذت مشروعات قومية ضخمة أسهمت في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل، فانخفض معدل البطالة إلى 7.3% ليصل عدد العاطلين إلى 2.061 مليون فرد خلال الربع‎ الثالث لعام 2020.

وتستهدف الدولة تخفيف العبء عن محدودى الدخل، لذا قامت بإصلاح منظومة دعم السلع التموينية، والتي يبلغ عدد المستفيدين من دعمها نحو 63.5 مليون مواطن، وأيضا إصلاح منظومة الخبز والتي يبلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات نحو 69.760 مليون فرد، فضلا عن برامج تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة.

وللتخفيف على المواطن من ناحية العلاج خصصت الدولة 1.750 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، وتتحمل الدولة فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأنسولين وألبان الأطفال وأيودات البوتاسيوم، وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادي، كما تبلغ مخصصات العلاج على نفقة الدولة خلال العام المالي 20212020 نحو 7.035 مليار جنيه مصري.

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