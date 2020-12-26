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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أطباء المنيا» تنعى الدكتور إسكندر صادق بعد وفاته بكورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:32 م
إسكندر صادق
إسكندر صادق
المنيا ـ على حسين
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أصدرت نقابة أطباء المنيا، بيانًا، اليوم، نعت فيه أحد أعضائها الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ونعت النقابة الدكتور إسكندر صادق استشارى الأنف والأذن، شهيد الواجب الذى وافته المنية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وتوجهت لأسرة شهيد الواجب بخالص العزاء، داعية أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.

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