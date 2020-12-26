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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يتفقدان إحدى قرى حياة كريمة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:12 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة
البحيرة معوض هويدى
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اختتم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الجولة التفقدية التى بدأت منذ صباح اليوم السبت، وتم خلالها افتتاح وتفقد العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، بزيارة قرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير إحدى قرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتفقد وزير التنمية المحلية، ومحافظ البحيرة أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة 2 كوبري وصيانة مركز الشباب وإحلال وتجديد شبكة الإنارة وإنشاء محطة رفع ووصلات منزلية ودعم شبكة مياه الشرب وتطوير الوحدة البيطرية والوحدة الصحية وتغطية ترع وعمل تكاسي للمصرف العمومي وعمل شبكات أرضية للغاز وشراء سيارة جمع قمامة وتنفيذ شبكة اتصالات ورفع كفاءة عدد 43 منزلا بتكلفة إجمالية 67 مليون جنيه.

وأكد محافظ البحيرة ان المرحلة الأولى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالبحيرة شهدت نجاحًا كبيرًا، حيث شملت ثماني قرى بنطاق المحافظة وتضمنت تنفيذ 94 مشروعا في العديد من القطاعات من بينها: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق والكباري، والري، والصحة، والطب البيطري، والكهرباء 348.3 مليون جنيه، لتسير المبادرة بدعم ومتابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية بخطى ثابتة لتنفيذ مبادرة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لها، وأهمية المبادرة في توفير كافة المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطني القرى الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن كاهلها. 

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