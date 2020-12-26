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محمد العسيري

فن

بيان نقابة المهن التمثيلية بشأن إصابات الفنانين بفيروس كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:15 م
اشرف ذكي
اشرف ذكي
حسين الجندي
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أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيان بشأن إصابات الفنانين بفيروس كورونا بعد عدد من الإصابات التي شهدها الوسط الفني بخصوص فيروس كورونا التي شهدها من بنيهم أمير كرارة وكريم فهمي ويسرا، حيث قالت في بيانها.

* بيان نقابة المهن التمثيلية بشأن إصابات الفنانين بفيروس كورونا *

قالت نقابة المهن التمثيلية في بيان لها صادر منذ قليل انطلاقًا من دور نقابة المهن التمثيلية كواحدة من أعرق النقابات الفنية في مصر فإننا إذا نهيب بالسادة شركات الانتاج بإتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية المشددة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم اجمع، من اشتداد جائحة فيروس كورونا والتي تفرض علينا جميعا ضرورة التكاتف والتكافل لعبور هذه المرحلة الصعبة على كافة الأصعدة.

* الوسط الفني يشهد إصابات بالجملة بفيروس كورونا *


وشهد الوسط الفني قبل بيان نقابة المهن التمثيلية بشأن إصابات الفنانين بفيروس كورونا، عدد من الإصابات المختلفة والتي ظهر أولها علي النجمة يسرا وأيضًا الفنان كريم فهمي إضافة إلى إصابة الفنانة جومانا مراد قبل قليل، بينما أصيب النجم أمير كرارة بالفيروس عقب إيجابية المسحة التي قام بها مؤخرًا.

* أمير كرارة يعلن إصابته بفيروس كورونا *


وكان قد كتب النجم أمير كرارة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عملت مسحة تاني النهاردة وطلع عندي كورونا.. يا ريت اللي اتعامل معايا يخلي بالو وادعولي بالشفا".

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بيان نقابة المهن التمثيلية بشأن إصابات الفنانين بفيروس كورونا
بيان نقابة المهن التمثيلية بشأن إصابات الفنانين بفيروس كورونا

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