رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

التخلي عن أزمة سد النهضة.. ادعاءات منصة ميدان الإخوانية «فشنك»

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:25 م
سد النهضة
سد النهضة
إيمان ماهر
طباعة
مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير تسعى أبواق الجماعة الإرهابية ومن يدعمها من القنوات القطرية، أن تشكك في الإنجازات المصرية التي ظهرت أمام العالم بأثره، فضلا عن التشكيك في ترك قضايا العمق الأفريقي لمصر مثل قضية سد النهضة.

فنشرت منصة ميدان التابعة للجماعة الإرهابية في فيديو بعنوان "أوراق القاهرة الضائعة"، أن مصر تسعى للاهتمام بجيشها وتسليحه على حساب القضايا الهامة التي تركتها وإهمال قضية سد النهضة، ولكن في حقيقة الأمر أن تسليح الجيش أمر طبيعي ومهم.

أما بالنسبة لقضية سد النهضة فالمفاوضات مستمرة وتمارس مصر ضغود إقليمية ودولية على إثيوبيا، ولكن تمارس الأخيرة تعنت وتأجيل واضح لأى مفاوضات.

وفي 26 يونيو 2020 خلصت القمة الأفريقية إلى ضرورة الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف وبإرادة ودعم من القادة الأفارقة، ونجحت القمة في التوافق على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا. إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي. وممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية. بالإجماع على هدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، فضلا عن مطالبة مصر والسودان خلال الجلسة وبموافقة إثيوبيا على تأجيل ملء خزان السد لحين التوصل إلى اتفاق ملزم يحفظ مصالح الدول الثلاث.

وأكد قادة الدول الثلاث على أن المفاوضات السابقة قد حلت بالفعل ما بين 90% الي 95% من القضايا ولم يتبق إلا القليل الذي سيتحقق فقط في حالة توفر الارادة السياسية، واتفق القادة الأفارقة الحاضرون للقمة على إرسال خطاب يتضمن ما توصلت إليه القمة المصغرة من نتائج مرضية للأطراف الثلاث إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

كلب بري.. مديرية الطب البيطري بقنا تكشف حقيقة «السلعوة»

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

القبض على المتهم بحرق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

القضاء يحظر العمل السياسي في الجامعات والمعاهد والوظيفة العامة

الصور

image description

حملات مكبرة لرفع المخلفات واستكمال أعمال التطوير بمراكز أسيوط

image description

حملة توعية للتبرع بالدم بنقابة مهندسي أسيوط

image description

500 طالب يشاركون في المشروع القومي للياقة البدنية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح قبل 31 ديسمبر

image description

أسيوط تبحث آلية اختيار المراكز الصحية لتوزيع لقاح كورونا

الأكثر قراءة

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

القضاء يحظر العمل السياسي في الجامعات والمعاهد والوظيفة العامة

المتهم باغتصاب حفيدة زوجته بحلوان: «كنت بلعب معاها»

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

الهضيبي: البرلمان الأوروبي تجاهل فساد أردوغان وانتهاكه حقوق الإنسان

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

«حسين حمودة» يحصل على درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف

سائق يستخدم المياه بدلًا من عينة البول عند إخضاعه لكشف المخدرات

المفوضية الأوروبية: برنامج التطعيم ضد كورونا لحظة مؤثرة لوحدة الصف

علامتان أقل شهرة لسرطان البروستات يمكن اكتشافهما

أيام زمان

قصة مخرج أمريكي تحرش بـ نعيمة عاكف.. «أكل علقة ساخنة وفريد الأطرش أنقذه»

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

«أنت لا تصلح للتمثيل».. سر كراهية عادل أدهم للدنجوان أنور وجدي

«انتهى بطريقة مؤلمة».. تفاصيل الزواج السري بين ناهد شريف وكمال الشناوي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سردباك
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

القومى لثقافة الطفل يتوجه بقافلة «عيالنا» لبورسعيد

الأعلى للثقافة يثير نقاش حول المحميات الطبيعية المصرية

ثقافة الأقصر تناقش دور المرأة في الحياة الثقافية

أمسيات أدبية وورش فنية متنوعة بثقافة القليوبية