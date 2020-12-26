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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

تفاصيل تنظيم قافلة دعوية مشتركة بين أئمة مصر والسودان (خاص)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:32 م
وزير اوقاف السودان
وزير اوقاف السودان ومحررة الدستور
أميرة العناني
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أكد مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، أنه سيتم عقد قافلة دعوية مشتركة بين أئمة مصر والسودان، وعدد من واعظات الأوقاف المصرية في السودان.

وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن مدة القافلة 10 أيام، في الفترة من 1 فبراير وحتى 10 فبراير 2021.

وأوضح أن هناك العديد من الاتفاقيات التي تمت بين وزارتي الأوقاف المصرية والسودانية، جميعها حول الارتقاء بمستوى الأئمة في البلدين.

وأشاد وزير الأوقاف السوداني الشيخ نصر الدين مفرح، على هامش زيارته لمصر، التي زار فيها مدينة العلمين الجديدة والإسكندرية، كما استمتع بجولة في مجمع الأديان مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بما تشهده مصر من نهضة عظيمة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن ما رآه خلال الأيام القليلة الماضية يدعو كل مصري إلى الفخر بما تم ويتم على أرض مصر من نهضة حقيقية وشاملة في مختلف المجالات.

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