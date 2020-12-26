الرئيس اليمني: ثقتنا في الرياض مطلقة

أعرب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، عن ثقته الكاملة في دعم المملكة العربية السعودية للاقتصاد اليمني، مشددًا على ضرورة العمل لتخفيف معاناة المواطن، سواء تلك الناتجة من الوضع الاقتصادي أو جراء مواجهته الانقلاب الحوثي وتضحيات الشعب من أجل استعادة الدولة.وأضاف في كلمته خلال اجتماعه مع الحكومة الجديدة، اليوم السبت: «أريد أول اجتماع رسمي للحكومة في العاصمة المؤقتة عدن وبشكل عاجل، ولتكن رسائلنا الأولى لشعبنا وللعالم كله، أننا سنعمل على مواجهة ما خلفته الحرب، وسنعزز كل فرص السلام المستدام الذي يمثل حلم شعبنا في حياة مستقرة وآمنة، وسنعمل على بناء واستعادة مؤسسات الدولة، وسنعزز اقتصاد البلاد، وسنستمر في مواجهة المشروع الانقلابي الحوثي المدعوم من إيران حتى نجبره على السلام وعودة الدولة ومؤسساتها».وجدد الرئيس اليمني حرصه على تقديم الدعم للجيش الوطني لمواجهة الانقلاب مشددًا على ضرورة دعم جهود الدولة لتعزيز الأمن وبناء مؤسساته.وثمن الرئيس اليمني، الجهود المبذولة من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وعلى رأسه المملكة العربية السعودية لإنجاح اتفاق الرياض، مضيفًا: «ثقتنا بهم مطلقة لرعاية ما تبقى من بنود اتفاق الرياض وهذا قدرنا ومصيرنا المشترك وهذا ما تفرضه علينا وعليهم روابط الأخوة والتاريخ والمصالح المشتركة».