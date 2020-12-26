موسكو تؤكد موقفها الداعم لسيادة جمهورية إفريقيا الوسطى

أكدت روسيا موقفها الداعم لسيادة جمهورية إفريقيا الوسطى واستقلالها وسلامتها الإقليمية واستقرارها السياسي الداخلي.جاء ذلك خلال المباحثات التي جرت بين سفير جمهورية إفريقيا الوسطى لدى موسكو، ليون دودونو، مع ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، حيث ناقشا الوضع في جمهوريته عشية الانتخابات فيها.وأشار بوجدانوف إلى أهمية الانتخابات في إفريقيا الوسطى "في سياق إعادة الوضع في الجمهورية إلى طبيعتها، وفقا لما أشارت إليه مرارا نصوص صدرت بهذا الخصوص عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها".وذكرت الخارجية الروسية - في بيان لها اليوم السبت - أن السفير أطلع بوجدانوف على "الوضع الأمني والسياسي في إفريقيا الوسطى، في ضوء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المخطط إجراؤها في 27 ديسمبر".وأعلنت الأمم المتحدة - في وقت سابق - مقتل ثلاثة جنود من قوات حفظ السلام الأممية العاملة بجمهورية إفريقيا الوسطى، وإصابة إثنين آخرين، جراء اعتداء مسلحين مجهولين.