القومى لثقافة الطفل يتوجه بقافلة «عيالنا» لبورسعيد

وجه المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، مجموعة من القوافل الثقافية، في محافظة بورسعيد، وذلك استمرارًا لبرنامج القوافل الثقافية في محافظات مصر، والتي تقام تحت شعار "عيالنا"، بالتعاون مع محافظة بورسعيد، وبمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في مديرية التضامن ببورسعيد، برئاسة الدكتورة سوسن حبيش، للمرة الثانية على التوالي، حيث أقيمت فعاليات القافلة الأولى يوم 9 أكتوبر الماضي.وأقيمت فعاليات القافلة للأطفال ذوي الهمم وذويهم بحديقة فريال العامة برئاسة المهندس محمد سلامة، وضمت القافلة نخبة من فناني المركز القومي لثقافة الطفل، بقيادة جمال عسل، مدير إدارة القوافل الثقافية.وتضمنت القافلة العديد من العروض الفنية كعرض الأراجوز للفنان ناصر عبدالتواب، ومشاركة الفنان أحمد جابر، وعرض الساحر للفنان نبيل بركات، وعرض العرائس للفنانة رحمة محجوب، وعرض التنورة للطفلة تقى علي رمضان من أطفال الحديقة الثقافية بالسيدة زينب من ذوي الهمم، وقد لاقى عرضها استحسان الجمهور وحاز على تصفيق حار من الجميع كبارًا وصغارًا.جدير بالذكر أن قوافل "عيالنا" الثقافية التي يقيمها المركز القومي لثقافة الطفل قد بدأت العام الماضي وتوجهت لمحافظات أسيوط والسويس والدقهلية ودمياط، والواحات الخارجة وواحة الفرافرة بالوادي الجديد، وتعد هذه هي القافلة الخامسة لمحافظة بورسعيد.جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وبإشراف الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.