رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

حقيقة وظائف شركة بتروجيت لجميع المؤهلات

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:33 م
شركة بتروجيت
شركة بتروجيت
سيد ابراهيم
طباعة
تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية منشورًا يفيد بوجود وظائف خالية بشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت"، فى جميع التخصصات من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة، وذلك فى مهن فنيين "كهرباء ولحام، وكهرباء تركيبات، وبراد مواسير، ولحام أرجون، وعامل سقالات، وحداد مسلح"، بالإضافة إلى مهندسين ميكانيكا وكهرباء.

وكشف مصدر مسئول بشركة بتروجيت لـ"الدستور"، عن أنه لا يوجد أى وظائف شاغرة حاليًا بالشركة أو بأى موقع خاص بها من المواقع سواء داخليًا أو خارجيًا، مؤكدًا أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حاليًا غير صحيح، وما هي إلا صفحات مزورة تحمل اسم الشركة وليس للشركة أى علاقة بها.

وأشار إلى أنه فى حالة وجود أى وظائف شاغرة يتم الإعلان عنها رسميًا عبر موقع الشركة الرسمي أو البوابة الإلكترونية لوزارة البترول عن طريق الإعارة أو النقل من الشركات الشقيقة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة وظائف شركة بتروجيت لجميع المؤهلات

عرض بيراميدز الحل السحري لأزمة مصطفى محمد مع الزمالك

كلب بري.. مديرية الطب البيطري بقنا تكشف حقيقة «السلعوة»

وفاة نائب «مستقبل وطن» بالسويس بعد ساعات من رحيل زوجته

الصور

image description

حملات مكبرة لرفع المخلفات واستكمال أعمال التطوير بمراكز أسيوط

image description

حملة توعية للتبرع بالدم بنقابة مهندسي أسيوط

image description

500 طالب يشاركون في المشروع القومي للياقة البدنية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح قبل 31 ديسمبر

image description

أسيوط تبحث آلية اختيار المراكز الصحية لتوزيع لقاح كورونا

الأكثر قراءة

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

القضاء يحظر العمل السياسي في الجامعات والمعاهد والوظيفة العامة

المتهم باغتصاب حفيدة زوجته بحلوان: «كنت بلعب معاها»

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

الهضيبي: البرلمان الأوروبي تجاهل فساد أردوغان وانتهاكه حقوق الإنسان

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

«حسين حمودة» يحصل على درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف

سائق يستخدم المياه بدلًا من عينة البول عند إخضاعه لكشف المخدرات

المفوضية الأوروبية: برنامج التطعيم ضد كورونا لحظة مؤثرة لوحدة الصف

علامتان أقل شهرة لسرطان البروستات يمكن اكتشافهما

أيام زمان

قصة مخرج أمريكي تحرش بـ نعيمة عاكف.. «أكل علقة ساخنة وفريد الأطرش أنقذه»

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

«أنت لا تصلح للتمثيل».. سر كراهية عادل أدهم للدنجوان أنور وجدي

«انتهى بطريقة مؤلمة».. تفاصيل الزواج السري بين ناهد شريف وكمال الشناوي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سردباك
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

القومى لثقافة الطفل يتوجه بقافلة «عيالنا» لبورسعيد

الأعلى للثقافة يثير نقاش حول المحميات الطبيعية المصرية

ثقافة الأقصر تناقش دور المرأة في الحياة الثقافية

أمسيات أدبية وورش فنية متنوعة بثقافة القليوبية