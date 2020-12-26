حقيقة وظائف شركة بتروجيت لجميع المؤهلات

تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية منشورًا يفيد بوجود وظائف خالية بشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت"، فى جميع التخصصات من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة، وذلك فى مهن فنيين "كهرباء ولحام، وكهرباء تركيبات، وبراد مواسير، ولحام أرجون، وعامل سقالات، وحداد مسلح"، بالإضافة إلى مهندسين ميكانيكا وكهرباء.وكشف مصدر مسئول بشركة بتروجيت لـ"الدستور"، عن أنه لا يوجد أى وظائف شاغرة حاليًا بالشركة أو بأى موقع خاص بها من المواقع سواء داخليًا أو خارجيًا، مؤكدًا أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حاليًا غير صحيح، وما هي إلا صفحات مزورة تحمل اسم الشركة وليس للشركة أى علاقة بها.وأشار إلى أنه فى حالة وجود أى وظائف شاغرة يتم الإعلان عنها رسميًا عبر موقع الشركة الرسمي أو البوابة الإلكترونية لوزارة البترول عن طريق الإعارة أو النقل من الشركات الشقيقة.