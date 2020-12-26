الركود يضرب أسواق الذهب.. وأصحاب المحال: «موسم الكريسماس اتضرب»

تسيطر حالة من الركود على محال بيع الذهب على الرغم من تراجع الأسعار خلال الفترة الجارية، وكان التجار يمنون النفس في انتعاش السوق من جديد خلال موسم أعياد رأس السنة والكريسماس لكن بقي الوضع على ما هو عليه.«الدستور» رصدت حركة البيع والشراء بمحال الذهب خلال موسم أعياد رأس السنة، وقال "صالح" مسئول عن أحد محال الذهب بمنطقة الوراق، إن هناك ركودًا كبيرًا في حركة بيع وشراء الذهب خلال الفترة الجارية على الرغم من تراجع الأسعار.تابع أن سعر الجرام 18 استقر عند 700 جنيه وعيار 21 بلغ 817 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 الجرام الواحد 934 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6536 جنيهًا، لافتًا إلى أن أسعار اليوم السبت لم تختلف كثيرًا عن أسعار أمس الجمعة، خاصة أن هناك حالة استقرار وتراجع طفيف.وأوضح "ملاك" صاحب أحد محال الذهب بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، أنه خلال موسم أعياد الفطر والأضحى شهدت أسعار الذهب قفزة كبيرة وكان هناك إقبال كبير على البيع والشراء في تلك الفترة خاصة وأنها تعتبر موسم الزواج خلال العام.واستكمل حديثه بأن بعد انتهاء تلك الفترة عاودت الأسعار في الانخفاض وبدأت في التراجع تدريجيًا، إلا أن هذا الانخفاض صاحبه ركود في حركة البيع والشراء، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي وهو موسم الكريسماس كان من المتوقع أن يعاود السوق الانتعاش مرة أخرى لكنه لم يحدث.والتقط منه أطراف الحديث "خالد" أحد المسئولين عن محل ذهب بمنطقة إمبابة، الذي أوضح أن هناك هبوطًا في أسعار الذهب، لكن هناك ركود شديد خلال موسم أعياد رأس السنة الذي كان يشهد انتعاشًا كل عام، وكان من المتوقع تحرك البيع والشراء داخل المحال نظرًا للموسم والأعياد الحالية لكن حدث عكس المتوقع.