«حسين حمودة» يحصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف

حصل الباحث، عميد سابق حسين حمودة، على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى، فى الرسالة المقدمة منه بعنوان: «الأمن الإنسانى فى أفريقيا فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة.. دراسة حالة: مصر وجنوب أفريقيا»، التى أشرف عليها الدكتور صبحى محمد على قنصوة، أستاذ العلوم السياسية.

وجرت مناقشة الرسالة بقسم السياسة والاقتصاد، كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، وتكونت لجنة الحكم والمناقشة بعضوية الأساتذة الدكتور عبدالخبير محمود عطا، أستاذ العلوم السياسية، بكلية التجارة، جامعة أسيوط عضوًا، والدكتور شيماء محيي الدين محمود، أستاذ العلوم السياسية المساعد، بقسم السياسة والاقتصاد، كلية الدراسات الأفريقية، والدكتور باسم رزق عدلى، أستاذ العلوم السياسية المساعد، بقسم السياسة والاقتصاد، كلية الدراسات الأفريقية العليا مشرفًا.

وأوصت اللجنة بطبع الرسالة على نفقة الجامعة، وتبادلها بين الجامعات المصرية والعربية، والأجنبية.

يذكر أن اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق، كان على رأس الحضور خلال مناقشة الرسالة.