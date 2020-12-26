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عالم

العراق: نعمل على رفع الطاقة التصديرية النفطية إلى 6 ملايين برميل

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:29 م
كريم حطاب
كريم حطاب
وكالات
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كشف وكيل وزارة النفط العراقية كريم حطاب، اليوم السبت، عن أن وزارة النفط تعمل على رفع الطاقة التصديرية لمنظومة الصادرات النفطية إلى 6 ملايين برميل في اليوم.

وقال حطاب، خلال تفقده مستودعات الفاو النفطي: "نعمل على تطوير مستودع الفاو النفطي وتعزيز وإدامة الصادرات النفطية من الموانئ الجنوبية، من خلال تنفيذ مشاريع عملاقة، تشمل إنشاء 24 خزانا بطاقة 58 ألف متر مكعب، رفع الطاقة التصديرية للمنظومة الحالية من 3 ملايين و500 ألف برميل في اليوم إلى 6 ملايين برميل باليوم، بعد عام 2023".

وأوضح: "نشير إلى ضرورة التفريق بين الطاقة التصديرية المتاحة للمنظومة التصديرية، والتصدير الفعلي الذي تحدده الوزارة وفق متطلبات الحاجة الفعلية مستقبلا".

وقال وكيل وزارة النفط: "إن خطط الوزارة تهدف أيضًا إلى تنفيذ مشروع الأنبوب البحري من مستودع الفاو إلى موانئ الصادرات النفطية، فضلًا عن مشاريع تطوير المنافذ التصديرية".

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