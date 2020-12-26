السيناريو الأسوأ.. أطباء أوبئة يوضحون حقيقة تحور كورونا

أستاذ أوبئة: فكرة اختفاء كورونا أصبحت شبه مستحيلة

استشاري مناعة: دخول وخروج الفيروس سبب التحور

منذ أكثر من أسبوعين، ترددت أنباء عن حدوث طفرة كبيرة في تفشي فيروس كورونا داخل إنجلترا، ما جعل العلماء في حيرة من الأمر، بعد أن شعروا بالأمل في الحصول على لقاح فعال تجاه المرض، لكن هذه المرة توغل الفيروس داخل أجساد المواطنين بشراسة عما كان الوضع عليه من قبل.اجتمع العلماء بعد ذلك على أمر واحد فقط وهو حدوث طفرة جينية أدت إلى انتشار الفيروس بكثافة لكنهم لم يثبتوا شئ آخر حول التحور الجديد، ومازالوا يبحثون في الأمر، على أمل الوصول إلى حل جذري للحد من انتشار كورونا، والسيطرة عليه قبل أن يؤثر بشكل مباشر على فعالية العلاج وطريقة الكشف عليه.هنا في "الدستور".. ناقشنا فكرة تحور فيروس كورونا، وحقيقة تطور سلالات أخرى منه من خلال الحديث مع عدد من أطباء وخبراء الفيروسات والمناعة، الذين أكدوا جميعهم أن الأمر متوقف عند قوة انتشار الفيروس حتى هذا الحين، منتظرين التجارب العلمية الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة، بهدف الوصول إلى عمق مشكلة تطور جينات كورونا.تواصلنا في البداية مع الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، ليوضح خلال حديثه مع "الدستور"، أسباب تحور فيروس كورونا، معلقًا على فكرة التحور: "كل كائن حي يحاول الحفاظ على حياته بطريقة التحور من أجل البقاء، فالفيروسات خلقت كي تتحور".شبه عنان فيروس كورونا بكرة "التنس"، التي تحمل بروزات من الخارج وشريط جيني من الداخل، فالشريط يحمل أكواد معينة تتكاثر في كل مرة بشكل غير مرتب، هذا ما يحدث مع فيروس كورونا، حين تتحور البروزات المتواجدة على سطح الفيروس، فهناك احتمالية أن إحداهم تختفي تمامًا أو يحدث تغير بسيط في شكلها، لكن الفكرة هنا تكمن في درجة التحور نفسه إذ كان بسيطًا أم لا."انتشار سلالات عديدة من كورونا يعد شئ طبيعي للغاية"، أوضح "عنان" أن المشكلة ليست في تنوع سلالات الفيروس لكن في التأثير من حيث الخصائص، مثل ما حدث في إنجلترا خلال الفترة الماضية، حين تسببت السلالات الجديدة في تغير واضح لطريقة انتشار فيروس كورونا، فقد انتشر بقوة 70 ضعف المرات السابقة منذ أكثر من أسبوعين.أما عن اللقاحات المستخدمة في العلاج، أكد أستاذ علم انتشار الأوبئة، أن اللقاحات المستخدمة في الشكل الخارجي للفيرةس تعمل بشكل طبيعي، لكن اللقاحات التي تعمل على الشكل الجيني من الداخل قد تتأثر حالة تحور الجين بشكل كبير، ما سيجعلنا نضطر إلى تغيير تكويد اللقاح حتى يكون مناسب مع التحور الجديد لفيروس كورونا.استكمل: "في حالة اكتشاف تأثير تحور الفيروس على اللقاحات المستخدمة سيكون الحل هو الاستغناء عن الإنتاج القديم منه، وتكويد لقاحات جديدة للعلاج كما يحدث في آليات التعامل مع الإنفلونزا حين يمر عليها موسم وتتبدل إنتاجية اللقاح الخاص به".وعلق «عنان» على سيناريو اختفاء فيروس كورونا بأنه أصبح ضعيفًا للغاية، لأن ما يعرف عن فيروس كورونا هو قدوم موجة واحدة منه تكون قوية وما يأتي بعده يكون أقل قوة، لكن حدث العكس حين أصبحت الموجات التالية أشد خطرًا، وأوسع انتشارًابالحديث مع الدكتورة سماح علي، أستاذة الفيروسات والمناعة بمعهد الأورام، أوضحت أن المصطلح العلمي الصحيح لسلالات كورونا، حدوث "فايرن" أو طفرة في الفيروس تؤدي إلى حدوث أعراض جديدة منه، والأعراض هنا لا تقتصر على فكرة الإصابة بالمرض، ولكن في تحور الفيروس ذاته حين يصبح أكثر توغلًا في جسم الإنسان."هناك طفرات تحدث في الفيروسات لكن دون معنة، لذلك فهو أمر طبيعي أن نتعرض لتلك الأمور، خاصة أن الفيروسات تصيب الإنسان وتخرج منه، ما يزيد من حدة انتشارها وتحورها، وهذا ما حدث مؤخرًا في إنجلترا حين اجتمع عدد 17 طفرة من الفيروس، وجعل الأمر أكثر انتشارًا بين المواطنين هناك"، بحسب "علي".استكملت: "تسببت طفرة جديدة من فيروس كورونا في حدوث مشكلة كبيرة، وهي عدم قدرة الكشف عليها من خلال جاهز المسح الطبي، لكن لا يمكن الحكم على الأمر بأنه سلالة جديدة من الفيروس، أو الحكم على درجة خطورته وعدم استجابته للقاحات المستخدمة حاليًا في العلاج قبل خوض التجربة العلمية التي تتطلب على الأقل أسبوعين".اختتمت "علي" حديثها لـ"الدستور"، مشيرة إلى الخبرات السابقة في الاستفادة من لقاحات الأوبئة التي لم تختلف كثيرًا مع تطور الطفرات، لكن في ظل جائحة كورونا تبدل الحال كثيرًا، وأصبح هناك أمور علمية جديدة يتم اكتشافها من خلال التجارب العلمية التي تنفذ في كل خطوة جديدة، ومن الصعب أن نجعل الأمر خطيرًا كوننا نملك العديد من اللقاحات الفعالة مؤخرًا.قال الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن فكرة تحور فيروس كورونا أمر طبيعي للغاية يحدث مع ظهور فيروس جديد، وبالأخص إذ كان فتاكًا مثل فيروس كورونا، والسبب الرئيسي هو دخول وخروج الفيروس لجسم الإنسان باستمرار، ما يجعله أقوى من ما قبل، بل يتسبب في حدوث مضاعفات لحجم انتشاره كما حدث في الأيام القليلة الماضية.أضاف حداد، لـ"الدستور"، أن تحور سلالات فيروس كورونا تؤثر بشكل واضح على قوة الفيروس والجهاز المناعي لجسم الإسنان، وحدته في الإصابة ومواصفات اللقاح المستخدم في العلاج، لكن ما تم إثباته حتى وقتنا هذا هو تأثير التحور الجديد على حجم الانتشار فقط، في انتظار إجراء تجارب علمية جديدة تثبت ماهو جديد."نمو وتكاثر الفيروس يتسبب فيفقد جزء من محتواه الجيني"، أوضح "حداد" أن حدوث طفرة في تحور فيروس كورونا يجعل الأمر معقدًا إلى حد ما، بسبب اختلاف أعراضها وعلاجها، مشيرًا إلى أن الفيروس يحتوي على خصائص عديدة من الإنفلونزا،فهو مزيج من العائلة التاجية ووالإنفلونزا التي لا تختفي، وهذا ما جعله أشد شراسة وقوة.