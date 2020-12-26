القباج: التوعية بأضرار المخدرات فى 2000 مدرسة خلال 2020

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، عن إطلاق مبادرات توعوية تحت عنوان "حماية أولادنا" لتوعية طلاب المدارس بالمحافظات المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات، ضمن "برنامج اختار حياتك"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لإعداد كوادر طلابية وإكسابهم المهارات بمشاركة 1500 متطوع لدى الصندوق، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن المبادرة استهدفت 2000 مدرسة بالمراحل الإعدادية والثانوية فى المحافظات المختلفة على مدار عام 2020، لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية طلاب المدارس وتوعويتهم بمخاطر الإدمان وأيضا تعريف الطلاب بأهم المواد المخدرة المنتشرة حاليًا وكيفة الوقاية منها، كذلك تعريف الطلاب بأساليب الدفاع عن النفس ومواجهة المشكلات الحياتية من خلال إعداد وتنفيذ أنشطة رياضية بين الطلاب.