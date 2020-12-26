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محافظات

تحرير 5724 محضرًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة فى بنى سويف

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:21 م
عدم الالتزام بارتداء
عدم الالتزام بارتداء الكمامة
بنى سويف - محمد حفيظ
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شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، على ضرورة استمرار المتابعة المستمرة لالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والقرارات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والخاصة بالتجمعات والالتزام بمواعيد الغلق والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة لتكثيف الحملات المفاجئة على مستوى المراكز والمدن لمتابعة الالتزام بقرارات الدولة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه العميد محمد أبو السعد مدير عام المرور فيما يتعلق بجهود متابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، والتأكيد على عدد من الإجراءات والخطوات الواجب مراعاتها والالتزام التام بكافة الأساليب الوقائية وتطبيق القوانين والقرارات على المخالفين.

وطالب المحافظ بأهمية الوعي بجهود الدولة المبذولة خلال الفترة الماضية، لتقليل عدد الإصابات، وضرورة التوعية للمواطنين، حفاظا على سلامتهم.

وأكد مدير المرور مواصلة الحملات المرورية المكبرة لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة ارتداء الكمامات بوسائل المواصلات العامة، منوها أنه يتم التوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم، حيث أسفرت تلك الحملات منذ نوفمبر الماضي حتى تاريخه عن 5724 محضر مخالفة لعدم ارتداء الكمامات.

كما عززت الإدارة من حملاتها بمداخل الميادين والشوارع الرئيسية ومواقف السيارات لمراجعة جميع السيارات المارة، والاطمئنان على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة وتوقيع محاضر وغرامات فورية، مؤكدا أنه توجد تشديدات من القيادات الأمنية بتكثيف الحملات لإلزام السائقين بكافة مواقف السيارات بارتدائهم والركاب للكمامة.

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