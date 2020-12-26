إصابة جومانا مراد بكورونا

أصيبت الفنانة جومانا مراد، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعدما ظهرت عليها بعض الأعراض، حيث قامت بعمل مسحة للاطمئنان على صحتها لتظهر النتيجة إيجابية وتدخل مرحلة العزل لحين الشفاء.وكان آخر ظهور لجومانا مراد من حفل دير جيست، حيث حصدت جائزة عن دورها في مسلسل "خيانة عهد"، وكانت تستعد لخوض سباق رمضان المقبل.يشار إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الفنانين أصيب خلال الأسبوع الماضي بالفيروس، وهم أمير كرارة ويسرا وكريم فهمي والمطرب محمد الشرنوبي وزوجته والمنتجان جمال العدل وهشام جمال.