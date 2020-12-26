روبي ضيفة «صاحبة السعادة» ليلة رأس السنة

تستضيف الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" النجمة روبي لتحل ضيفا على الجمهور فى حلقة رأس السنة التي تجمع كلا من روبي وبهاء سلطان والمطرب ويجز.وتشمل الحلقة فقرات منوعة بين الغناء والاستعراضات يتخللها ذكريات النجوم مع رأس السنة، وانتهت أسرة البرنامج من تصوير الحلقة مؤخرا، ومن المقرر عرضها ليلة رأس السنة الجديدة.على جانب اخر، تواصل روبي تصوير مشاهدها في الفيلم السينمائي الجديد "برة المنهج" الذي تجسد فيه دور شخصية تدعى جيهان، وتعمل مدرسة موسيقى في إحدى المدارس، ومن ثم تتصاعد الأحداث في دورها من خلال مواقف معينة تتعرض لها.فيلم "برة المنهج" من بطولة ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، شريف دسوقي، أحمد خالد صالح، دنيا ماهر، وأحمد أمين كضيف شرف، والفيلم من إخراج عمرو سلامه، وتأليف خالد دياب، ومن إنتاج شركة Lagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد، ويتحدث الفيلم عن قضية التنمر من خلال علاقة صداقة غير مسبوقة تتطور بين رجل أعمال بالغ وصبي يعاني من تنمر زملائه في المدرسة، لينطلقا معًا في رحلة فريدة لاكتشاف وتحقيق الذات.