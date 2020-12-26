رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

روبي ضيفة «صاحبة السعادة» ليلة رأس السنة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:20 م
روبي
روبي
دعاء عبد المقصود
طباعة
تستضيف الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" النجمة روبي لتحل ضيفا على الجمهور فى حلقة رأس السنة التي تجمع كلا من روبي وبهاء سلطان والمطرب ويجز.

وتشمل الحلقة فقرات منوعة بين الغناء والاستعراضات يتخللها ذكريات النجوم مع رأس السنة، وانتهت أسرة البرنامج من تصوير الحلقة مؤخرا، ومن المقرر عرضها ليلة رأس السنة الجديدة.

على جانب اخر، تواصل روبي تصوير مشاهدها في الفيلم السينمائي الجديد "برة المنهج" الذي تجسد فيه دور شخصية تدعى جيهان، وتعمل مدرسة موسيقى في إحدى المدارس، ومن ثم تتصاعد الأحداث في دورها من خلال مواقف معينة تتعرض لها.

فيلم "برة المنهج" من بطولة ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، شريف دسوقي، أحمد خالد صالح، دنيا ماهر، وأحمد أمين كضيف شرف، والفيلم من إخراج عمرو سلامه، وتأليف خالد دياب، ومن إنتاج شركة Lagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد، ويتحدث الفيلم عن قضية التنمر من خلال علاقة صداقة غير مسبوقة تتطور بين رجل أعمال بالغ وصبي يعاني من تنمر زملائه في المدرسة، لينطلقا معًا في رحلة فريدة لاكتشاف وتحقيق الذات.

موضوعات متعلقة

إحالة طبيب بالشرقية للجنايات بعد هتك عرض مريضة أثناء الكشف عليها

القضاء يحظر العمل السياسي في الجامعات والمعاهد والوظيفة العامة

القبض على المتهم بحرق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

الصور

image description

حملة توعية للتبرع بالدم بنقابة مهندسي أسيوط

image description

500 طالب يشاركون في المشروع القومي للياقة البدنية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح قبل 31 ديسمبر

image description

أسيوط تبحث آلية اختيار المراكز الصحية لتوزيع لقاح كورونا

image description

أهالى أرض اللواء يستغيثون من تركيب إعلانات داخل حرم السكة الحديد

الأكثر قراءة

القضاء يحظر العمل السياسي في الجامعات والمعاهد والوظيفة العامة

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

القبض على المتهم بحرق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

الهضيبي: البرلمان الأوروبي تجاهل فساد أردوغان وانتهاكه حقوق الإنسان

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

«حسين حمودة» يحصل على درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف

سائق يستخدم المياه بدلًا من عينة البول عند إخضاعه لكشف المخدرات

المفوضية الأوروبية: برنامج التطعيم ضد كورونا لحظة مؤثرة لوحدة الصف

علامتان أقل شهرة لسرطان البروستات يمكن اكتشافهما

أيام زمان

قصة مخرج أمريكي تحرش بـ نعيمة عاكف.. «أكل علقة ساخنة وفريد الأطرش أنقذه»

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

«أنت لا تصلح للتمثيل».. سر كراهية عادل أدهم للدنجوان أنور وجدي

«انتهى بطريقة مؤلمة».. تفاصيل الزواج السري بين ناهد شريف وكمال الشناوي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سردباك
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
المزيد

الثقافة

ثقافة الأقصر تناقش دور المرأة في الحياة الثقافية

أمسيات أدبية وورش فنية متنوعة بثقافة القليوبية

«البحث عن اليقين».. أحدث إصدارات القومي للترجمة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة أهم الفعاليات الثقافية