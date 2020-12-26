التحقيق فى محاولة تهريب عملة أثرية عبر البريد

تباشر نيابة النزهة التحقيق في ضبط 85 عملة أثرية من عصور مختلفة وثلاث جعارين صغيرة، أثناء محاولة تهريبها خارج البلاد عبر مطار القاهرة الدولي وكلفت بسرعة إجراء التحريات.ونجحت الوحدة الأثرية بقرية البضائع بمطار القاهرة في ضبط 85 عملة أثرية من عصور مختلفة وثلاث جعارين صغيرة، وذلك أثناء محاولة تهريبها خارج البلاد.وتبين أن المضبوطات كانت مخبأه داخل جيوب سحرية بطرد كان مرسلًا للولايات المتحدة الامريكية عبر البريد، وفور الاشتباه في أثرية القطع تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وتشكيل لجنة من مركز الوحدات الأثرية التي أقرت، مجتمعة، بآثرية القطع وخضوعها لقانون حماية الآثار.وكشفت التحريات عن أن المضبوطات تضم عملتين من الفضة من العصر البطلمى، و80 عملة معدنية من البرونز ترجع للعصر اليونانى والرومانى، وعملتين ذهبيتين من العصر البيزنطي، وعملة فضية من العصر الأيوبي، وثلاث جعارين صغيرة من العصور المصرية القديمة.