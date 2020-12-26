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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

إصدار أول رخصة بناء لمستثمر بالمنطقة اللوجستية لوزارة التموين بالأقصر

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:29 م
وزارة التموين بالأقصر
وزارة التموين بالأقصر
هدى الأمير
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أعلن المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، إصدار أول رخصة بناء لأحد المستثمرين بالمنطقة اللوجستية لوزارة التموين، حيث سيتم تخصيص أكبر نسبة من العمالة لمواطني الأقصر، كما تجرى معاينة إحدى الأراضي لأحد المستثمرين لبناء مصانع بالمدامود بجوار مدينة الشمس.

وأضاف مجلس مدينة الزينية، أن المنطقة اللوجستية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، تعتبر مشروعًا لوجستيًا مهمًا وحيويًا يتم تنفيذه على مساحة 27 فدانًا و12 قيراطًا، في منطقة المدامود بمركز ومدينة الزينية بغرض ضمان توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الأساسية وغيرها من السلع الأخرى، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي، وذلك وفق أحدث تكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، ولقد تم إنهاء طرح المشروع والتعاقد والانتهاء من الترفيق وتسليم الموقع.

ومن جانبه صرح العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية في الأقصر، بأنه خلال الأسبوع القادم سوف يتم إيصال القبض من المستثمر إلى باقي المرافق، كاشفًا عن أن تلك المنطقة اللوجستية قد تكون واحدة من المناطق الستين التي قامت الدولة المصرية الإعلان عنها للقيام بإنشائها ضمن إنشاء 60 منطقة لوجستية، موضحًا أن تلك المنطقة سوف تسعى إلى تواجد السلع قريبة من المحافظات، مع توفير زمن النقل للدولة وجميع محافظات الصعيد، طبقًا للاتصالات المعلنة للدولة ووزارة التموين.

وأشار إلى قيام المحافظة بنقل الخدمة من خلال تواجد المخازن الكبرى في المحافظات، فيتم تقليل زمن وتكلفة النقل، فهنا ينعكس ذلك التقليل في صالح المواطن، موضحًا أن توجيهات الرئيس السيسي أن تكون الأولوية لتعيين أهل المحافظة داخل المشروعات التي تقام بها، وشدد على أن تلك المشروعات تقوم بتوفير فرص عمل عديدة لجميع الفئات، خاصة للشباب، مشيرًا إلى أنه تم تعيين 95% من أبناء المحافظة، عن طريق التعاقد بين المستثمرين ووزارة التموين.

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