4 مرشحين على منصب النقيب في انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالمنيا

تقدم 4 مرشحين للتنافس على مقعد النقيب، و12 مرشحا على مقاعد العضوية البالغ عددها 11 مقعدا في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح لانتخابات نقابة المحامين الفرعية بالمنيا، حيث تم فتح باب الترشح خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر الجاري من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرًا، عدا اليوم الأخير من 9 صباحا حتى 5 مساءً بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة.تقدم للترشح على مقعد النقيب 4 مرشحين هم: مجدي رسلان، وعلاء حسن، وإبراهيم أبوعوف، وعلي الدلجاوي، بالإضافة إلى 12 مرشحا على مقاعد العضوية.وفي سياق متصل قررت اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس النقابات الفرعية برئاسة مجدى سخى، أن يبدأ التقديم بأوراق الترشح اليوم السبت، الموافق 26 ديسمبر حتى 31 ديسمبر، للمترشح شخصيا أو بوكالة خاصة سواء لمعقد النقيب أو العضوية أو الشباب بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 مساء عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة.كما قررت اللجنة، أن تتولى إعداد ورقة إبداء الرأى وتكون الأسماء للمترشحين بالحروف الأبجدية ولا محل لأسبقية التقديم وأنه تنفيذا لقرار مجلس النقابة بالدعوة لإجراء انتخابات النقابات الفرعية، قررت اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الخاص بإجراء الانتخابات النظر فى تقرير مجالس النقابات الفرعية وملاحظات مراقب الحسابات على الحساب الختامى للنقابة ونشر الميزانية للنقابات الفرعية.وأشارت اللجنة إلى تكليف الأمين العام بإخطار النقابات الفرعية بنشر الميزانيات قبل موعد الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل، مؤكدة أن موعد إجراء الانتخابات للمرحلة الأولى يوم الأحد 722021 بدلا من 622021.